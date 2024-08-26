https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T14:36
2024-08-26T14:36
2024-08-27T02:00
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиасредств поражения в 12 регионах соседней страны, сообщило Минобороны."Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", — отметили в ведомстве.Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях."Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", — подчеркнули в Минобороны.В понедельник утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса соседней страны.Взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.Местные власти и СМИ сообщили о прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары нанесли как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.Кроме того, местные власти в разных регионах сообщали о поражении промышленных и энергетических объектов.В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Минобороны сообщило об ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиасредств поражения в 12 регионах соседней страны, сообщило Минобороны.
«
"Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", — отметили в ведомстве.
Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
«
"Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", — подчеркнули в Минобороны.
В понедельник утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС
и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса соседней страны.
Взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.
Местные власти и СМИ сообщили о прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары нанесли как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
Кроме того, местные власти в разных регионах сообщали о поражении промышленных и энергетических объектов.
В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.