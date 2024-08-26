Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 26.08.2024 (обновлено: 02:00 27.08.2024)
https://ria.ru/20240826/udar-1968524199.html
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине - РИА Новости, 27.08.2024
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине
Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T14:36
2024-08-27T02:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_32dc2aface9f3b5cf4088caadfe97729.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиасредств поражения в 12 регионах соседней страны, сообщило Минобороны.&quot;Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях&quot;, — отметили в ведомстве.Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях."Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", — подчеркнули в Минобороны.В понедельник утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса соседней страны.Взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.Местные власти и СМИ сообщили о прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары нанесли как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.Кроме того, местные власти в разных регионах сообщали о поражении промышленных и энергетических объектов.В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.
https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html
https://ria.ru/20240826/zelenskiy-1968512838.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире
Минобороны рассказало подробности о масштабном ударе по объектам на Украине

Минобороны сообщило об ударах по электроподстанциям в девяти областях Украины

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные при утреннем массированном ударе по объектам энергетической инфраструктуры Украины поразили электроподстанции, газокомпрессорные станции и места хранения авиасредств поражения в 12 регионах соседней страны, сообщило Минобороны.
«

"Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаУдары по объектам ОПК и энергетики Украины 26 августа
Удары по объектам ОПК и энергетики Украины 26 августа
© Инфографика
Удары по объектам ОПК и энергетики Украины 26 августа
Также военные поразили газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие функционирование газотранспортной системы Украины.
Кроме того, ударам подверглись места хранения авиационных средств поражения, переданных ВСУ Западом, на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.
«
"Все назначенные цели поражены, в результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения", — подчеркнули в Минобороны.
В понедельник утром российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС и ударными БПЛА по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса соседней страны.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Харьков - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
"Запад не поможет". Зеленский признал катастрофическое положение Украины
25 августа, 08:00
Взрывы прогремели практически по всей Украине, воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.
Местные власти и СМИ сообщили о прилетах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах. Во многих городах прогремели повторные взрывы.
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары нанесли как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.
Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Министр энергетики Герман Галущенко назвал ситуацию, сложившуюся в энергосистеме после удара российских военных, сложной. "Украинские железные дороги" сообщили об обесточивании своих объектов в нескольких областях, а также повреждении железнодорожной инфраструктуры в Сумской области.
Кроме того, местные власти в разных регионах сообщали о поражении промышленных и энергетических объектов.
В некоторых городах пропали свет и вода. В частности, с этим столкнулись жители части районов Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Зеленский прокомментировал массированные удары России по Украине
Вчера, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала