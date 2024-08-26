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Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
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13:14 26.08.2024 (обновлено: 14:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968498491.html
Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ
Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ - РИА Новости, 26.08.2024
Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ
Заседание по делу об убийстве опекаемого пятилетнего мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:14
2024-08-26T14:31
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Заседание по делу об убийстве опекаемого пятилетнего мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского областного суда. В понедельник Свердловский областной суд начал рассмотрение дела по жестокому убийству пятилетнего ребенка его опекуншей Вероникой Наумовой. "В связи с тем, что в деле есть несовершеннолетние, ходатайствую данное судебное разбирательство провести в закрытом режиме", – сказал гособвинитель. За то, чтобы процесс закрыли от прессы, высказалась и сама подсудимая, и ее адвокат. "Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинителя и закрыть процесс", – решил судья Александр Ладин. По версии следствия, три года Вероника Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальности, избивала и пытала его. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о его гибели, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Поиски мальчика, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Ребенка искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя его тело нашли в сумке в гараже. По данным суда, опекуншу помимо убийства обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа Александра Наумова и его племянника Даниила Егольникова. Процесс над последним также стартовал в понедельник в Свердловском областном суде.
https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html
https://ria.ru/20240729/sud-1962656077.html
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происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд
Заседание по делу об убийстве мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ

Заседание по делу об убийстве мальчика опекуншей в Екатеринбурге закрыли от СМИ

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramВероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. 26 августа 2024
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Вероника Наумова, обвиняемая в убийстве пятилетнего мальчика, в зале суда. 26 августа 2024
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Заседание по делу об убийстве опекаемого пятилетнего мальчика в Екатеринбурге закрыли от СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала Свердловского областного суда.
В понедельник Свердловский областной суд начал рассмотрение дела по жестокому убийству пятилетнего ребенка его опекуншей Вероникой Наумовой.
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"В связи с тем, что в деле есть несовершеннолетние, ходатайствую данное судебное разбирательство провести в закрытом режиме", – сказал гособвинитель.
За то, чтобы процесс закрыли от прессы, высказалась и сама подсудимая, и ее адвокат.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинителя и закрыть процесс", – решил судья Александр Ладин.
По версии следствия, три года Вероника Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальности, избивала и пытала его. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о его гибели, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Поиски мальчика, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Ребенка искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя его тело нашли в сумке в гараже.
По данным суда, опекуншу помимо убийства обвиняют еще в 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат.
По версии следствия, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа Александра Наумова и его племянника Даниила Егольникова. Процесс над последним также стартовал в понедельник в Свердловском областном суде.
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