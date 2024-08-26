Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован
У подозреваемого в убийстве жены и ребенка в Москве выявили передозировку
© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан.
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"После задержания он был госпитализирован с диагнозом: передозировка медикаментами, предположительно, антидепрессантами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемый - руководитель одного из отделов Центрального банка РФ.