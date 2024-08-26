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Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован - РИА Новости, 26.08.2024
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11:54 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968475018.html
Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован
Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован - РИА Новости, 26.08.2024
Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован
Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно,... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:54
2024-08-26T11:54
происшествия
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россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан. "После задержания он был госпитализирован с диагнозом: передозировка медикаментами, предположительно, антидепрессантами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемый - руководитель одного из отделов Центрального банка РФ.
https://ria.ru/20240823/ubiystvo-1968055329.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован

У подозреваемого в убийстве жены и ребенка в Москве выявили передозировку

© Фото : Прокуратура МосквыКвартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Прокуратура Москвы
Квартира, из которой мужчина выбросил из окна женщину и ребенка
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан.
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"После задержания он был госпитализирован с диагнозом: передозировка медикаментами, предположительно, антидепрессантами", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что подозреваемый - руководитель одного из отделов Центрального банка РФ.
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