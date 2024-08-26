https://ria.ru/20240826/ubiystvo-1968475018.html

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован - РИА Новости, 26.08.2024

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка в Москве госпитализирован

Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно,... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:54

2024-08-26T11:54

2024-08-26T11:54

происшествия

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россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве жены и ребенка, чьи тела нашли под окнами дома на юго-востоке Москвы, был госпитализирован с передозировкой, предположительно, антидепрессантами, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее под окнами дома на юго-востоке Москвы были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными при падании с высоты. По предварительным данным, супруг погибшей выкинул ее и ребенка из окна. Долгое время фигурант не впускал в квартиру силовиков, но в итоге был задержан. "После задержания он был госпитализирован с диагнозом: передозировка медикаментами, предположительно, антидепрессантами", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что подозреваемый - руководитель одного из отделов Центрального банка РФ.

https://ria.ru/20240823/ubiystvo-1968055329.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, россия