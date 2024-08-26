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Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени - РИА Новости, 26.08.2024
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02:17 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/tseny-1968411056.html
Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени
Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени - РИА Новости, 26.08.2024
Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени
В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T02:17
2024-08-26T02:17
ольга лебединская
рэу имени г. в. плеханова
экономика
инфляция
цены
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Она напомнила о появившейся в СМИ информации о росте цен на продукты питания на 5-40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Столь широкий разброс объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте свое.В частности, неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены. Зато зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре, отметила Лебединская.Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, добавила она.
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ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, экономика, инфляция, цены, россия
Ольга Лебединская, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Экономика, Инфляция, Цены, Россия
Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени

Доцент Лебединская: в начале осени подорожают алкоголь и продукты питания

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМагазин
Магазин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.
Она напомнила о появившейся в СМИ информации о росте цен на продукты питания на 5-40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Столь широкий разброс объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте свое.
В частности, неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены. Зато зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре, отметила Лебединская.
Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, добавила она.
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