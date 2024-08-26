https://ria.ru/20240826/tseny-1968411056.html

Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени

Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени - РИА Новости, 26.08.2024

Экономист раскрыла, что заметнее всего подорожает с начала осени

В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала агентству “Прайм” доцент... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T02:17

2024-08-26T02:17

2024-08-26T02:17

ольга лебединская

рэу имени г. в. плеханова

экономика

инфляция

цены

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В начале осени россиян ждет очередной виток подорожания продуктов питания и алкоголя, его темпы зависят от многих факторов, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.Она напомнила о появившейся в СМИ информации о росте цен на продукты питания на 5-40% из-за высокой инфляции, дорогих кредитов, расходов на логистику, персонал, упаковку и сырье. Столь широкий разброс объясняется тем, что ценообразование в каждом сегменте свое.В частности, неурожай яблок и ягод, используемых для изготовления соков, сидра и прочей подобной продукции, грозит взвинтить на нее цены. Зато зерновые и масличные могут даже подешеветь, поскольку сезон сбора урожая в разгаре, отметила Лебединская.Сильнее прочих могут подорожать импортные товары — кофе, какао, экзотические фрукты и специи. Не исключен и рост цен на алкоголь, добавила она.

https://ria.ru/20240707/tseny-1957952313.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

ольга лебединская, рэу имени г. в. плеханова, экономика, инфляция, цены, россия