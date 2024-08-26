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ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 26.08.2024 (обновлено: 13:02 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/tsekh-1968481100.html
ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов
ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов - РИА Новости, 26.08.2024
ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов
Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов, сообщило в... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:13
2024-08-26T13:02
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов, сообщило в понедельник Минобороны РФ "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25234 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, США, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов

ВС России поразили два цеха по производству дронов и скопления живой силы ВСУ

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов, сообщило в понедельник Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Украинские пожарные на месте пожара в Одесской области. 26 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Российские военные нанесли массированный удар по объектам на Украине
Вчера, 12:03
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25234 единицы специальной военной автомобильной техники.
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"Демонстрационная атака". СМИ раскрыли зловещий план Украины против России
25 августа, 10:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияСШАВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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