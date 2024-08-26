https://ria.ru/20240826/tsekh-1968481100.html

ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов

ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов - РИА Новости, 26.08.2024

ВС Росси поразили два украинских цеха по производству дронов

Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов, сообщило в... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:13

2024-08-26T12:13

2024-08-26T13:02

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Авиация и артиллерия ВС РФ уничтожили два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, российские системы ПВО сбили 58 дронов, сообщило в понедельник Минобороны РФ "Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены два цеха производства беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 143-х районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба "Hammer" производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 58 беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30533 беспилотных летательных аппарата, 575 зенитных ракетных комплексов, 17574 танка и другие боевые бронированные машины, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13677 орудий полевой артиллерии и минометов, 25234 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240826/ukraina-1968477591.html

https://ria.ru/20240825/guardian-1968329624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, франция, сша, вооруженные силы украины, в мире