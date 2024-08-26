https://ria.ru/20240826/trsab-1968422832.html

В Турции не ждут скорого старта проекта с отпечатками пальцев иностранцев

В Турции не ждут скорого старта проекта с отпечатками пальцев иностранцев - РИА Новости, 26.08.2024

В Турции не ждут скорого старта проекта с отпечатками пальцев иностранцев

Глава Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил РИА Новости, что не ожидает скорого старта в стране проекта по снятию отпечатков пальцев у... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T06:09

2024-08-26T06:09

2024-08-26T06:09

турция

анкара (провинция)

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АНКАРА, 26 авг – РИА Новости. Глава Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая заявил РИА Новости, что не ожидает скорого старта в стране проекта по снятию отпечатков пальцев у иностранцев. Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, об этом ранее сообщала газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая. В посольстве РФ позднее заявили РИА Новости, что в рассчитывают на разъяснения Анкары о подобных мерах, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов. "Процессы электронной интеграции в отношении приложения для снятия отпечатков пальцев, которое планируется внедрить в целях противодействия нелегальной миграции, продолжаются. В связи с этим в ближайшей перспективе активация приложения не ожидается", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240825/turtsiya-1968310066.html

турция

анкара (провинция)

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турция, анкара (провинция)