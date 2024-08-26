https://ria.ru/20240826/tramp-1968629551.html

Спецпрокурор обжаловал прекращение одного из дел против Трампа

Спецпрокурор обжаловал прекращение одного из дел против Трампа - РИА Новости, 26.08.2024

Спецпрокурор обжаловал прекращение одного из дел против Трампа

Спецпрокурор Джек Смит обжаловал решение суда во Флориде о прекращении дела о нарушениях при хранении секретных документов против бывшего президента США... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T23:02

2024-08-26T23:02

2024-08-26T23:02

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Спецпрокурор Джек Смит обжаловал решение суда во Флориде о прекращении дела о нарушениях при хранении секретных документов против бывшего президента США Дональда Трампа, следует из поданной апелляции. "Суд должен отменить решение о прекращении дела и продолжить его рассмотрение", - говорится в документе. Спецпрокурор настаивает, что претензии о нарушениях при его назначении не обоснованы. В середине июля окружной судья Эйлин Кэннон постановила закрыть дело против Трампа, заявив, что назначение Смита специальным прокурором идет вразрез с нормами американской конституции. Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Экс-президенту в случае признания виновным грозил многолетний тюремный срок и крупный денежный штраф. Сам политик настаивал, что не успел вернуть документы из-за спешки и высокой загруженности. В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа, поводом к которому стало хранение секретных документов экс-президентом. В его поместье Мар-а-Ларго во Флориде правоохранители пришли в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Сотрудники правоохранительных органов изъяли тысячи документов, в том числе разных уровней секретности, вплоть до высшего. Трамп со следственными процедурами не согласился и критиковал действия минюста, заявляя, что они политически мотивированы.

https://ria.ru/20240826/tramp-1968522778.html

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в мире, флорида, сша, дональд трамп, фбр