https://ria.ru/20240826/tramp-1968522778.html

Трамп похвалил участок стены на границе, построенный Обамой, пишут СМИ

Трамп похвалил участок стены на границе, построенный Обамой, пишут СМИ - РИА Новости, 26.08.2024

Трамп похвалил участок стены на границе, построенный Обамой, пишут СМИ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп похвалил возведенный якобы им участок стены на границе с Мексикой, который был построен бывшим американским лидером... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:32

2024-08-26T14:32

2024-08-26T14:33

в мире

сша

мексика

дональд трамп

барак обама

джо байден

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595292895_0:87:1767:1081_1920x0_80_0_0_adabccebe6c7a89e5911dd212358ed77.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп похвалил возведенный якобы им участок стены на границе с Мексикой, который был построен бывшим американским лидером Бараком Обамой, пишет газета Washington Post. "В четверг кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп приехал, чтобы похвалить стоящее справа от него сооружение... Эта секция... стальных планок была фактически построена во время администрации президента Барака Обамы", - говорится в сообщении. По данным газеты, в офисе шерифа округа Кочис подтвердили, что участок стены был построен во время президентского срока Обамы. Издание пишет, что панели от балок были закуплены при администрации Трампа, но так и не были установлены. Как отмечает газета, посещение кандидатом в президенты приграничной территории подчеркивает невыполнение Трампом обещания достроить стену. Согласно информации издания, кандидат от республикацнв выделил более 11 миллиардов долларов на завершение строительства, что стало одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории США. Соединенные Штаты в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.

https://ria.ru/20240305/ssha-1931124216.html

https://ria.ru/20240218/tramp-1928020863.html

сша

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, мексика, дональд трамп, барак обама, джо байден, выборы президента сша — 2024