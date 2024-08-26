Трамп похвалил участок стены на границе, построенный Обамой, пишут СМИ
WP: Трамп похвалил якобы построенный им участок стены на границе с Мексикой
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре | Перейти в медиабанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой . Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп похвалил возведенный якобы им участок стены на границе с Мексикой, который был построен бывшим американским лидером Бараком Обамой, пишет газета Washington Post.
"В четверг кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп приехал, чтобы похвалить стоящее справа от него сооружение... Эта секция... стальных планок была фактически построена во время администрации президента Барака Обамы", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в офисе шерифа округа Кочис подтвердили, что участок стены был построен во время президентского срока Обамы.
Издание пишет, что панели от балок были закуплены при администрации Трампа, но так и не были установлены. Как отмечает газета, посещение кандидатом в президенты приграничной территории подчеркивает невыполнение Трампом обещания достроить стену. Согласно информации издания, кандидат от республикацнв выделил более 11 миллиардов долларов на завершение строительства, что стало одним из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории США.
Соединенные Штаты в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре 2023 года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет президент Джо Байден.
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