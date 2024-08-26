https://ria.ru/20240826/tramp-1968458554.html

Трамп усомнился в идее дебатов с Харрис на ABC News

Трамп усомнился в идее дебатов с Харрис на ABC News - РИА Новости, 26.08.2024

Трамп усомнился в идее дебатов с Харрис на ABC News

Кандидат в президенты США и экс-президент страны Дональд Трамп усомнился в идее проведения дебатов с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:05

2024-08-26T11:05

2024-08-26T11:05

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джо байден

nbc

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США и экс-президент страны Дональд Трамп усомнился в идее проведения дебатов с вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис на телеканале ABC News из-за появления в его эфире "ненавистников Трампа". В начале августа штаб Харрис заявил о своем несогласии с решением оппонента Трампа провести дебаты 4 сентября на Fox News и призвал его соблюсти договоренности, достигнутые ранее. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим Трамп заявлял, что предыдущие договоренности уже не актуальны, а телеканал ABC обвинил в симпатиях к демократам и распространении фейковых новостей. "Сегодня утром я посмотрел фейковые новости (на телеканале - ред.) ABC... их так называемую группу ненавистников Трампа, и я спрашиваю, зачем мне вести дебаты против Камалы Харрис на этом канале?" - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп добавил, что телеканал ABC News возглавляет "лучший друг" Камалы Харрис. Экс-президент США также задался вопросом, почему Харрис отказалась от проведения дебатов с ним на таких телеканалах, как Fox News, NBC, CBS и CNN. Ранее Трамп заявлял, что Харрис проинформировала его команду, что не будет участвовать в дебатах на телеканале Fox News 4 сентября. В августе Трамп сообщал, что проведет с Харрис три раунда теледебатов в предстоящем месяце, которые планируется организовать на площадках трех разных американских телеканалов. При этом политик не уточнил, подтвердила ли сама Харрис готовность принять участие во всех трех раундах теледебатов с ним. Выборы президента США состоятся 5 ноября, от Демократической и Республиканской партий в них будут участвовать нынешний вице-президент Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240811/tramp--1965538192.html

https://ria.ru/20240823/kennedi-mladshiy-1968171397.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024