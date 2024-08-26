https://ria.ru/20240826/tinao-1968488796.html

Более 2,3 тысячи допрабочих мест появится в ТиНАО в рамках новых проектов

Более 2,3 тысячи допрабочих мест появится в ТиНАО в рамках новых проектов - РИА Новости, 26.08.2024

Более 2,3 тысячи допрабочих мест появится в ТиНАО в рамках новых проектов

По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры, сообщил заместитель мэра РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:13

2024-08-26T13:13

2024-08-26T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

тинао

максим ликсутов

владимир жидкин

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. По программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО, в обмен на льготу от города, девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание. Там смогут трудоустроиться свыше 2,3 тысячи специалистов различных отраслей экономики", — отметил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Новые объекты городской инфраструктуры создадут в Коммунарке и Краснопахорском районе ТиНАО."Суммарно, в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано около 33 тысяч рабочих мест. Порядка 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка", — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе ТиНАО, на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда там будет создано свыше двух тысяч рабочих мест.Как сообщил генеральный директор направления коммерческой недвижимости ГК "Гранель" Сергей Нюхалов, в рамках проекта компания возведет логистический комплекс класса А площадью около 200 тысяч "квадратов". Строительство начнется осенью. Он добавил, что со столичным правительством подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания МПТ."Важно, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях", – подчеркнул Нюхалов.Как сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владимир Жидкин, за 12 лет в ТиНАО построили более пяти миллионов "квадратов" недвижимости, предназначенной для создания различной современной инфраструктуры и рабочих мест."Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в три раза", – цитирует пресс-служба Жидкина.За четыре года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Правительство Москвы заключило более 120 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство более шести миллионов квадратных метров недвижимости – новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта. Это позволит создать более 281 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города. Объем привлеченных инвестиций превысит два триллиона рублей.

https://ria.ru/20240826/moskva-1968460366.html

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москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, максим ликсутов , владимир жидкин, сергей собянин, анатолий гарбузов