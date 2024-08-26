Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов
Евгения Серебрякова, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов
Евгений Серебряков*. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г.р. с. Солодча Ольховского района Волгоградской области", - говорится на сайте.
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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