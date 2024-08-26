Рейтинг@Mail.ru
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 26.08.2024 (обновлено: 16:55 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/terrorizm-1968565995.html
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов - РИА Новости, 26.08.2024
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов
Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T16:48
2024-08-26T16:55
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
ольховский район
бодрум
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078083_0:56:1668:994_1920x0_80_0_0_41c5b7795acd3ed1885cc8b4d6503f71.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г.р. с. Солодча Ольховского района Волгоградской области", - говорится на сайте.Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964312004.html
https://ria.ru/20240806/serebryakov-1964298403.html
москва
ольховский район
бодрум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962078083_64:0:1504:1080_1920x0_80_0_0_3e03b72b6b68344958c79b09d4ccfd6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, ольховский район, бодрум, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Ольховский район, Бодрум, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
Серебрякова*, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов

Евгения Серебрякова, подорвавшего авто в Москве, внесли в перечень террористов

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкЕвгений Серебряков*
Евгений Серебряков* - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Евгений Серебряков*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подорвавший автомобиль на севере Москвы Евгений Серебряков* внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... Серебряков Евгений Николаевич*, 28.05.1995 г.р. с. Солодча Ольховского района Волгоградской области", - говорится на сайте.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Брат Серебрякова усомнился, что он совершил преступление ради денег
6 августа, 07:30
Утром 24 июля два человека пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ столичный суд заочно арестовал Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова* доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из СБУ. По словам Серебрякова*, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Родители Серебрякова навещали его в СИЗО
6 августа, 03:24

 
МоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияОльховский районБодрумФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала