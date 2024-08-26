https://ria.ru/20240826/ternopol-1968438430.html

Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области

Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области - РИА Новости, 26.08.2024

Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области

Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:36

2024-08-26T09:36

2024-08-26T10:10

специальная военная операция на украине

тернопольская область

в мире

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога."В Тернопольской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Телеканал также сообщил о повторных взрывах в Виннице на западе Украине.Ранее в понедельник украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в ряде городов и районов на Украине на фоне воздушной тревоги. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

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тернопольская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тернопольская область, в мире