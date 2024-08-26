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Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:36 26.08.2024 (обновлено: 10:10 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/ternopol-1968438430.html
Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области
Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области
Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:36
2024-08-26T10:10
специальная военная операция на украине
тернопольская область
в мире
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога."В Тернопольской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Телеканал также сообщил о повторных взрывах в Виннице на западе Украине.Ранее в понедельник украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в ряде городов и районов на Украине на фоне воздушной тревоги. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html
https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html
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тернопольская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Тернопольская область, В мире
Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области

Подполье: удар нанесен у полигона под Тернополем, ощущалась взрывная волна

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
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"В Тернопольской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал также сообщил о повторных взрывах в Виннице на западе Украине.
Ранее в понедельник украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в ряде городов и районов на Украине на фоне воздушной тревоги. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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