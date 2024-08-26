Подполье сообщило об ударе в направлении полигона в Тернопольской области
Подполье: удар нанесен у полигона под Тернополем, ощущалась взрывная волна
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Тернопольской области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
"В Тернопольской области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Телеканал также сообщил о повторных взрывах в Виннице на западе Украине.
Ранее в понедельник украинские СМИ неоднократно сообщали о взрывах в ряде городов и районов на Украине на фоне воздушной тревоги. Энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света на всей территории страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.