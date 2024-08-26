https://ria.ru/20240826/taganrog-1968554681.html

В Таганроге произошло нашествие зеленых комаров

В Таганроге произошло нашествие зеленых комаров - РИА Новости, 26.08.2024

В Таганроге произошло нашествие зеленых комаров

Увеличение численности комаров-звонцов, которые имеют необычный для комаров зеленый цвет, произошло в Таганроге Ростовской области, для людей они прямой угрозы... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T16:07

2024-08-26T16:07

2024-08-26T16:07

общество

таганрог

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 авг - РИА Новости, Юлия Насулина. Увеличение численности комаров-звонцов, которые имеют необычный для комаров зеленый цвет, произошло в Таганроге Ростовской области, для людей они прямой угрозы не представляют, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Ранее в соцсетях появились видео с полчищами зеленых комаров в Таганроге. "В текущем году на территории города Таганрога отмечается увеличение численности комаров-звонцов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на увеличение численности зеленых комаров могли оказать влияние мелководные водоемы с трех сторон города, мягкие зимы последних лет, высокие температуры летом, а также ветер со стороны Таганрогского залива. "Появление популяции комаров-звонцов в большом количестве является естественной природной вспышкой численности этих насекомых", - отметил собеседник. По его информации, комар-звонец отличается очень коротким жизненным циклом и не представляет прямой угрозы для человека. Большая часть особей питается фильтратом иловых растений, способствуя очищению водоемов. Кроме того, данный вид комаров является важным элементом в природной пищевой цепочке. "С целью снижения численности комара-звонца на территории города Таганрога ежегодно, с апреля по октябрь проводится ларвицидная обработка (обработка от комаров)", - добавил представитель городской администрации.

https://ria.ru/20240718/moskva-1960483406.html

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

таганрог

ростовская область

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общество, таганрог, ростовская область