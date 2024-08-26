https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 26.08.2024

США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:13

2024-08-26T09:13

2024-08-26T10:57

в мире

грузия

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

украина

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР."Американцы готовят "цветную революцию" в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", — отметили в спецслужбе.Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов."При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", — рассказали в СВР.Как указали в спецслужбе, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции — очень непрочными. Это, как опасаются в США, развяжет правящей партии руки "для продолжения суверенного курса и отказа от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии"."В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты", — уточнили в СВР.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".

https://ria.ru/20240823/gruziya-1967991108.html

https://ria.ru/20240826/saakashvili-1968438535.html

https://ria.ru/20240823/gruziya-1967952064.html

грузия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, грузия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, украина