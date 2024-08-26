США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
СВР: США недовольны ситуацией в Грузии и готовят "цветную революцию"
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Сотрудники полиции на улице в Тбилиси. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР.
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"Американцы готовят "цветную революцию" в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", — отметили в спецслужбе.
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Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.
По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов.
"При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", — рассказали в СВР.
Как указали в спецслужбе, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции — очень непрочными. Это, как опасаются в США, развяжет правящей партии руки "для продолжения суверенного курса и отказа от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии".
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"В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты", — уточнили в СВР.
В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
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