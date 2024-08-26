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США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 26.08.2024
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09:13 26.08.2024 (обновлено: 10:57 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/svr-1968435403.html
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР - РИА Новости, 26.08.2024
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР
США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:13
2024-08-26T10:57
в мире
грузия
сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
украина
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР.&quot;Американцы готовят &quot;цветную революцию&quot; в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября&quot;, — отметили в спецслужбе.Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов."При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", — рассказали в СВР.Как указали в спецслужбе, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции — очень непрочными. Это, как опасаются в США, развяжет правящей партии руки "для продолжения суверенного курса и отказа от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии".&quot;В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции &quot;Грузинской мечты&quot;, — уточнили в СВР.В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
https://ria.ru/20240823/gruziya-1967991108.html
https://ria.ru/20240826/saakashvili-1968438535.html
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в мире, грузия, сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, украина
В мире, Грузия, США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Ираклий Кобахидзе, Михаил Саакашвили, Единое национальное движение, Украина
США готовят "цветную революцию" в Грузии, заявили в СВР

СВР: США недовольны ситуацией в Грузии и готовят "цветную революцию"

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Сотрудники полиции на улице в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. США готовят в Грузии "цветную революцию", сообщило пресс-бюро СВР.
«

"Американцы готовят "цветную революцию" в Грузии. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей информации, в Белом доме крайне недовольны развитием ситуации в Грузии в преддверии парламентских выборов 26 октября", — отметили в спецслужбе.

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Для этого грузинские прозападные НПО набирают много волонтеров для плотного наблюдения за ходом голосования. Им ставят задачу выявлять и фиксировать "неминуемые факты" использования властями административного ресурса, рассказали в СВР.
По данным ведомства, на "тбилисском майдане" планируют обнародовать "доказательства фальсификаций" при голосовании, объявить о непризнании итогов выборов и потребовать смены власти. Сотрудников правоохранительных органов будут провоцировать на силовое подавление протестов.
"При этом американцы заранее прорабатывают варианты "беспощадного" политического и экономического реагирования на "избыточное" применение властями силы против "мирных граждан", — рассказали в СВР.
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Как указали в спецслужбе, правящая партия "Грузинская мечта" на выборах 26 октября способна получить убедительную поддержку населения, так как оппозиция, несмотря на старания американцев, остается раздробленной, а создаваемые разными силами коалиции — очень непрочными. Это, как опасаются в США, развяжет правящей партии руки "для продолжения суверенного курса и отказа от выполнения требований Запада, противоречащих национальным интересам Грузии".
«

"В Белом доме считают неприемлемым такой сценарий. Американцы намерены в оставшиеся до выборов недели масштабно нарастить давление на власти Грузии, чтобы максимально ослабить электоральные позиции "Грузинской мечты", — уточнили в СВР.

В июне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что члены партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" стремятся сделать так, чтобы страна пошла по сценарию Украины. Ранее он также отмечал, что если бы эта политсила была у власти, то страна бы оказалась вовлечена в нынешний конфликт, поскольку "они желают открыть "второй фронт" против России".
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут в Грузии 26 октября, партия "Единое национальное движение" создала новое политическое объединение с партией "Стратегия Агмашенебели" и другими политиками под названием "Единство ради спасения Грузии".
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В миреГрузияСШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Ираклий КобахидзеМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеУкраина
 
 
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