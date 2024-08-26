https://ria.ru/20240826/su-34-1968543056.html
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:28
2024-08-26T15:28
2024-08-26T15:28
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области
Минобороны: Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - уточнили в ведомстве.