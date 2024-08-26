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Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/su-34-1968543056.html
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:28
2024-08-26T15:28
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240826/unichtozhenie-1968535818.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Су-34 нанес бомбовый удар по ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-34 нанес удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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