Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 человек убитыми и ранеными под Курском
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки
Боевая работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило Министерство обороны.
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"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка", — подчеркнули в ведомстве.
Противник при этом потерял до 30 человек убитыми и ранеными, один танк, три боевые бронированные машины и один автомобиль.
В Минобороны добавили, что российские подразделения продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны. При поддержке авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава и техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны возле населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное в Сумской области.
Потери украинских войск за сутки составили:
- более 400 военнослужащих;
- один танк;
- две боевые машины пехоты;
- три бронетранспортера;
- 21 боевая бронированная машина;
- пять артиллерийских орудий;
- два миномета;
- 11 автомобилей;
- РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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