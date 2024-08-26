https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968522944.html

Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024

Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:32

2024-08-26T14:32

2024-08-26T14:50

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило Министерство обороны."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка", — подчеркнули в ведомстве.Противник при этом потерял до 30 человек убитыми и ранеными, один танк, три боевые бронированные машины и один автомобиль.В Минобороны добавили, что российские подразделения продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны. При поддержке авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава и техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны возле населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное в Сумской области.Потери украинских войск за сутки составили:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20240826/pvo-1968518664.html

https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)