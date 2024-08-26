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Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 26.08.2024 (обновлено: 14:50 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968522944.html
Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.08.2024
Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области
Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T14:32
2024-08-26T14:50
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило Министерство обороны.&quot;Подразделениями группировки войск &quot;Север&quot; при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Противник при этом потерял до 30 человек убитыми и ранеными, один танк, три боевые бронированные машины и один автомобиль.В Минобороны добавили, что российские подразделения продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны. При поддержке авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава и техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны возле населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное в Сумской области.Потери украинских войск за сутки составили:Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240826/pvo-1968518664.html
https://ria.ru/20240826/syrskiy-1968433356.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 30 человек убитыми и ранеными под Курском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки
Боевая работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" отразили и сорвали атаки украинских штурмовых групп в направлении восьми населенных пунктов в Курской области, сообщило Министерство обороны.
«

"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка", — подчеркнули в ведомстве.

Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
ПВО сбила беспилотники ВСУ над Курской областью и Черным морем
Вчера, 14:20
Противник при этом потерял до 30 человек убитыми и ранеными, один танк, три боевые бронированные машины и один автомобиль.
В Минобороны добавили, что российские подразделения продолжают разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах украинских диверсантов, пытавшихся проникнуть вглубь страны. При поддержке авиации и артиллерии удалось поразить живую силу и технику 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.
В свою очередь, оперативно-тактическая авиация нанесла удары по местам сосредоточения личного состава и техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад территориальной обороны возле населенных пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное в Сумской области.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
"В ближайшие недели". СМИ назвали цель главкома ВСУ в Курской области
Вчера, 08:53
Потери украинских войск за сутки составили:
  • более 400 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • три бронетранспортера;
  • 21 боевая бронированная машина;
  • пять артиллерийских орудий;
  • два миномета;
  • 11 автомобилей;
  • РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По данным Минобороны на 26 августа, за время боевых действий в этом регионе армия противника потеряла более 6,2 тысячи военнослужащих и 73 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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