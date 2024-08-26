https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968437229.html

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине - РИА Новости, 26.08.2024

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:26

2024-08-26T09:26

2024-08-26T15:37

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Он рассказал подробности прилетов по Ивано-Франковску, Одессе, Киеву, Хмельницкому, Волыни, Тернополю, Полтаве, Николаевской и Львовской областям."В Ивано-Франковске (попадание. — Прим. ред.) в ангар с недавно привезенной техникой. По сообщениям сопротивления, в Ивано-Франковске спрятали два F-16. Как раз в той стороне бахнуло. Знать будем позже", — заявил он.Затем по Ивано-Франковску нанесли повторные удары.Источники сопротивления сообщили, что было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами, видно, как поднимается черный дым."Пишут, что скорые носятся пачками, часть города перекрыта военными, почти во всем городе нет света", — отметил Лебедев.В Одессе под удар также попал энергетический объект. Согласно данным, поступающим подполью из города, прилет пришелся по подстанции, после чего пропал свет.По Киеву вместе с окраинами украинской столицы пришлось около десяти ударов. При этом Лебедев отметил, что удары "уже сложно посчитать".Несколько раз взрывы прогремели в городе Стрий Львовской области."Уже прилетало, и вот опять. Свет уже не мигает, его нет. Один из прилетов в Стрий с серьезной детонацией. Так что не только энергетические объекты", — добавил подпольщик.Кроме того, в Хмельницком также были нанесены удары по южной части города и области. А в Волыни прилет пришелся по военным ВСУ."Тернополь, прилет в направлении полигона в области. Сопротивление сообщило о мощном взрыве. Пока сложно сказать — склад или подстанция. Взрывная волна сильная, выброс пламени с искрами", — сообщил Лебедев.В Полтаве удар пришелся на место распределения подразделений ВСУ по разным направлениям. Как отметил Лебедев, теперь ротации у украинских боевиков не будет еще долго.В Николаевской области мощный взрыв прогремел в районе села Трихаты."Военных объектов там хороших нет, но есть одна из самых мощных в области подстанций", — объяснил координатор сопротивления.После этого удара в нескольких районах Николаевской области пропал свет.Массированный удар по объектам на УкраинеСегодня взрывы прогремели практически по всей Украине, ️воздушную тревогу в стране объявили после шести часов утра по Москве.Местные СМИ сообщили о взрывах в целом ряде регионов: Киеве и области, Харьковской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Волынской, Кировоградской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской и Одесской областях, а также в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В некоторых регионах под удары попали объекты сразу в нескольких населенных пунктах.Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении экстренных отключений света на всей территории страны. "Украинские железные дороги" заявили об обесточивании своих объектов в нескольких областях.В Киеве после серии взрывов начались перебои с энергоснабжением. Как уточнил мэр столицы Виталий Кличко, это связано с проблемами в общеукраинской энергетической сети. Также есть перебои с водоснабжением.В Житомире полностью остановили водоснабжение из-за обесточивания города.Польша подняла в воздух авиацию своих вооруженных сил и стран-союзников. В Варшаве заявили, что это якобы связано с действиями российских ВКС на Западной Украине.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240825/ukraina-1968102829.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

https://ria.ru/20240826/dzerzhinsk-1968450284.html

https://ria.ru/20240826/plen-1968423358.html

https://ria.ru/20240825/kadyrov-1968360294.html

ивано-франковск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ивано-франковск, вооруженные силы украины, f-16