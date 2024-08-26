В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ
Российская пехота уничтожила в Курской области разведгруппу ВСУ из трех человек
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области украинскую разведгруппу из трех человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
Видео с уничтоженной украинской разведгруппой передано в распоряжение РИА Новости.
"Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур.
Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации силами и средствами ВС РФ в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.