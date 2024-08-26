https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968418210.html

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024

В Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ

Российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области украинскую разведгруппу из трех человек, сообщил РИА Новости представитель российского... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T04:04

2024-08-26T04:04

2024-08-26T04:04

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

владимир путин

курская область

россия

брянская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 26 авг - РИА Новости. Российские пехотинцы уничтожили у села Нижняя Паровая в Курской области украинскую разведгруппу из трех человек, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. Видео с уничтоженной украинской разведгруппой передано в распоряжение РИА Новости. "Российская пехота в Курской области, у села Нижняя Паровая, уничтожила группу украинских разведчиков в составе трех человек, принадлежавших 22-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - сообщил РИА Новости представитель российских силовых структур. Ранее неоднократно сообщалось о ликвидации силами и средствами ВС РФ в Курской области разведывательных и диверсионных подразделений ВСУ различной численности и оснащенности. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 25 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 5800 человек, 72 танка и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240824/spetsoperatsiya-1968226860.html

https://ria.ru/20240826/alaudinov-1968412016.html

курская область

россия

брянская область

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валерий герасимов, владимир путин, курская область, россия, брянская область, вооруженные силы украины