Рейтинг@Mail.ru
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня - РИА Новости, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня - РИА Новости, 26.08.2024
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня
Часть улиц и автодорог подтоплены в результате ливня в центре Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T21:06
2024-08-26T21:06
сочи
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_a444604d9eb9d11c8773c5dfb4ae5841.jpg
СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Часть улиц и автодорог подтоплены в результате ливня в центре Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Штормовое предупреждение в городе действует до окончания понедельника. По прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются ливни, грозы, возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем, оползни в горах. Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник прошел ливень, днем погода нормализовалась, наблюдались кратковременные дожди. Объекты инфраструктуры города работали штатно. К вечеру начался сильный дождь, часть улиц подтопило, кое-где на трассах из-за скопления воды и в условиях плохой видимости замедлилось движение автомобилей. Больше всего воды скопилось на дорогах и тротуарах по улицам Московская, Конституции, Чайковского. На ране обмелевших из-за засухи участках реки Сочи немного поднялся уровень воды.
https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907690834_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_eb4c4f8500d5171871c974048a3dfc2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, наводнения в россии — 2024
Сочи, Наводнения в России — 2024
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня

В центре Сочи начался ливень, часть улиц и дорог в центре курорта подтопило

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛюди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Часть улиц и автодорог подтоплены в результате ливня в центре Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Штормовое предупреждение в городе действует до окончания понедельника. По прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются ливни, грозы, возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем, оползни в горах.
Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник прошел ливень, днем погода нормализовалась, наблюдались кратковременные дожди. Объекты инфраструктуры города работали штатно. К вечеру начался сильный дождь, часть улиц подтопило, кое-где на трассах из-за скопления воды и в условиях плохой видимости замедлилось движение автомобилей.
Больше всего воды скопилось на дорогах и тротуарах по улицам Московская, Конституции, Чайковского. На ране обмелевших из-за засухи участках реки Сочи немного поднялся уровень воды.
Люди на прогулке у реки Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Климатолог раскрыл, как потепление климата повлияет на Россию
31 июля, 03:06
 
СочиНаводнения в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала