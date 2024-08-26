https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html

В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня

В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня - РИА Новости, 26.08.2024

В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня

Часть улиц и автодорог подтоплены в результате ливня в центре Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T21:06

2024-08-26T21:06

2024-08-26T21:06

сочи

наводнения в россии — 2024

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СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Часть улиц и автодорог подтоплены в результате ливня в центре Сочи, передает корреспондент РИА Новости. Штормовое предупреждение в городе действует до окончания понедельника. По прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются ливни, грозы, возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем, оползни в горах. Как передает корреспондент РИА Новости, утром в понедельник прошел ливень, днем погода нормализовалась, наблюдались кратковременные дожди. Объекты инфраструктуры города работали штатно. К вечеру начался сильный дождь, часть улиц подтопило, кое-где на трассах из-за скопления воды и в условиях плохой видимости замедлилось движение автомобилей. Больше всего воды скопилось на дорогах и тротуарах по улицам Московская, Конституции, Чайковского. На ране обмелевших из-за засухи участках реки Сочи немного поднялся уровень воды.

https://ria.ru/20240731/poteplenie-1963059799.html

сочи

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сочи, наводнения в россии — 2024