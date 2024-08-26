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СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы - РИА Новости, 26.08.2024
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23:06 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/shkoly-1968630246.html
СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы
СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы
Департамент образования турецкой провинции Анталья выявил не менее двух нелегальных школ и трех детских садов для российских и украинских детей, действующих без РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T23:06
2024-08-26T23:06
в мире
анталья (провинция)
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СТАМБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Департамент образования турецкой провинции Анталья выявил не менее двух нелегальных школ и трех детских садов для российских и украинских детей, действующих без лицензии, передает телеканал CNN Türk. По данным канала, ситуация с нелегальными учебными заведениями будет обсуждаться на заседании Комитета по образовательной деятельности Торгово-промышленной палаты Антальи. Член комитета Кенан Челик отметил, что в Анталье ведут деятельность две легальных "русских" школы, также русскоговорящие дети могут учиться в турецких школах, однако наряду с этим есть нелегально действующие школы и детсады. "Они функционируют без лицензии или выходят за рамки выданных им лицензий... В районе Коньяалты есть несколько заведений, где под видом русских и украинских школ обучают детей в арендованных офисах. Мы связывались с департаментом образования провинции, однако эти школы могут работать до двух лет, так как власти не осуществляют эффективное и быстрое вмешательство в решение ситуации", - посетовал Челик. Он отметил, что намерен подать в прокуратуру жалобу на данные учебные заведения, и призвал сообщать о новых случаях. Телеканал отмечает, что нелегальные школы распространяют рекламные брошюры, в которых выставляют турецкие школы в невыгодном свете. "В три раза дешевле частных турецких школ, в десятки раз качественнее!", - говорится в одной из таких брошюр.
https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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в мире, анталья (провинция)
В мире, Анталья (провинция)
СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы

CNN Türk: в Анталье выявили не менее двух нелегальных русских и украинских школ

© iStock.com / Vitalij SovaАвтомобиль полиции в Турции
Автомобиль полиции в Турции - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© iStock.com / Vitalij Sova
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Департамент образования турецкой провинции Анталья выявил не менее двух нелегальных школ и трех детских садов для российских и украинских детей, действующих без лицензии, передает телеканал CNN Türk.
По данным канала, ситуация с нелегальными учебными заведениями будет обсуждаться на заседании Комитета по образовательной деятельности Торгово-промышленной палаты Антальи.
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Член комитета Кенан Челик отметил, что в Анталье ведут деятельность две легальных "русских" школы, также русскоговорящие дети могут учиться в турецких школах, однако наряду с этим есть нелегально действующие школы и детсады.
«
"Они функционируют без лицензии или выходят за рамки выданных им лицензий... В районе Коньяалты есть несколько заведений, где под видом русских и украинских школ обучают детей в арендованных офисах. Мы связывались с департаментом образования провинции, однако эти школы могут работать до двух лет, так как власти не осуществляют эффективное и быстрое вмешательство в решение ситуации", - посетовал Челик.
Он отметил, что намерен подать в прокуратуру жалобу на данные учебные заведения, и призвал сообщать о новых случаях.
Телеканал отмечает, что нелегальные школы распространяют рекламные брошюры, в которых выставляют турецкие школы в невыгодном свете. "В три раза дешевле частных турецких школ, в десятки раз качественнее!", - говорится в одной из таких брошюр.
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В миреАнталья (провинция)
 
 
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