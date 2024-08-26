https://ria.ru/20240826/shkoly-1968630246.html

СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы

СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ: власти Антальи выявляют нелегальные русские и украинские школы

Департамент образования турецкой провинции Анталья выявил не менее двух нелегальных школ и трех детских садов для российских и украинских детей, действующих без РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T23:06

2024-08-26T23:06

2024-08-26T23:06

в мире

анталья (провинция)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/15/1922659263_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5454b892572fc2be6e6d02424d487d8d.jpg

СТАМБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Департамент образования турецкой провинции Анталья выявил не менее двух нелегальных школ и трех детских садов для российских и украинских детей, действующих без лицензии, передает телеканал CNN Türk. По данным канала, ситуация с нелегальными учебными заведениями будет обсуждаться на заседании Комитета по образовательной деятельности Торгово-промышленной палаты Антальи. Член комитета Кенан Челик отметил, что в Анталье ведут деятельность две легальных "русских" школы, также русскоговорящие дети могут учиться в турецких школах, однако наряду с этим есть нелегально действующие школы и детсады. "Они функционируют без лицензии или выходят за рамки выданных им лицензий... В районе Коньяалты есть несколько заведений, где под видом русских и украинских школ обучают детей в арендованных офисах. Мы связывались с департаментом образования провинции, однако эти школы могут работать до двух лет, так как власти не осуществляют эффективное и быстрое вмешательство в решение ситуации", - посетовал Челик. Он отметил, что намерен подать в прокуратуру жалобу на данные учебные заведения, и призвал сообщать о новых случаях. Телеканал отмечает, что нелегальные школы распространяют рекламные брошюры, в которых выставляют турецкие школы в невыгодном свете. "В три раза дешевле частных турецких школ, в десятки раз качественнее!", - говорится в одной из таких брошюр.

https://ria.ru/20240428/otel-1942935311.html

https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948488404.html

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, анталья (провинция)