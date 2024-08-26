https://ria.ru/20240826/shkoly-1968481559.html

СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс

СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс - РИА Новости, 26.08.2024

СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс

В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:14

2024-08-26T12:14

2024-08-26T15:45

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москва

челябинская область

сергей кравцов

генеральная прокуратура рф

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс, сообщает "Коммерсант"."Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы", — говорится в материале.В статье указывается, что с такой проблемой столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей, Краснодарского края. Ученики из этих регионов не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось.После обращений родителей учеников в Генпрокуратуру в органе сообщили изданию, что министра просвещения Сергея Кравцова проинформировали об этой ситуации.

https://ria.ru/20240826/fas-1968462159.html

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россия, москва, челябинская область, сергей кравцов, генеральная прокуратура рф, общество, социальный навигатор, сн_образование