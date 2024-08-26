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СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс - РИА Новости, 26.08.2024
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12:14 26.08.2024 (обновлено: 15:45 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/shkoly-1968481559.html
СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс
СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс - РИА Новости, 26.08.2024
СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс
В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс, сообщает "Коммерсант". РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:14
2024-08-26T15:45
россия
москва
челябинская область
сергей кравцов
генеральная прокуратура рф
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс, сообщает "Коммерсант"."Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы", — говорится в материале.В статье указывается, что с такой проблемой столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей, Краснодарского края. Ученики из этих регионов не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось.После обращений родителей учеников в Генпрокуратуру в органе сообщили изданию, что министра просвещения Сергея Кравцова проинформировали об этой ситуации.
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россия
москва
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россия, москва, челябинская область, сергей кравцов, генеральная прокуратура рф, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Москва, Челябинская область, Сергей Кравцов, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
СМИ рассказали о проблеме с зачислением школьников в десятый класс

"Ъ": в России возникла проблема с зачислением детей в десятый класс

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУрок в старшей школе
Урок в старшей школе - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Урок в старшей школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в десятый класс, сообщает "Коммерсант".
«
"Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта, давшего школам возможность проводить отбор по собственным критериям во все десятые классы", — говорится в материале.
В статье указывается, что с такой проблемой столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей, Краснодарского края. Ученики из этих регионов не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах не осталось.
После обращений родителей учеников в Генпрокуратуру в органе сообщили изданию, что министра просвещения Сергея Кравцова проинформировали об этой ситуации.
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