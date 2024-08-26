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Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике
Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике - РИА Новости, 26.08.2024
Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике
Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T20:20
2024-08-26T20:20
2024-08-26T20:20
калужская область
калужская область
экономика
россия
обнинск
михаил мишустин
владислав шапша
агр
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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По словам губернатора, он доложил Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. "Из важных экономических результатов: перезапуск автопрома. Крупнотоннажные грузовики выпускаются в регионе под маркой "АМО". Компания "Автомобильные технологии" наладила конвейерную сборку кроссоверов. Компания "АГР" недавно приступила к серийной сборке машин, на следующий год запланирован выпуск 121 000 автомобилей", - написал Шапша. Еще одним достижением, по словам губернатора, является активное развитие фармкластера: "Росатом" строит в Обнинске первый в России завод по производству радиофармпрепаратов. Новая площадка ОЭЗ "Калуга" целиком будет отдана под фармпроизводства, добавил глава Калужской области. "При поддержке руководства страны по итогам 6 месяцев рост объемов промпроизводства в регионе составил 121,8%. По этому показателю занимаем первое место в ЦФО и четвертое в стране", - подчеркнул Владислав Шапша.
https://ria.ru/20240826/obrazovanie-1968609812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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калужская область, экономика, россия, обнинск, михаил мишустин, владислав шапша, агр, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Калужская область, Калужская область, Экономика, Россия, Обнинск, Михаил Мишустин, Владислав Шапша, АГР, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"