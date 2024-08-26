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Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике

Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике - РИА Новости, 26.08.2024

Шапша доложил Мишустину о достижениях Калужской области в экономике

Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T20:20

2024-08-26T20:20

2024-08-26T20:20

калужская область

калужская область

экономика

россия

обнинск

михаил мишустин

владислав шапша

агр

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КАЛУГА, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша доложил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что принял участие в рабочей встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. По словам губернатора, он доложил Мишустину о достижениях региона в экономике и социальной сфере. "Из важных экономических результатов: перезапуск автопрома. Крупнотоннажные грузовики выпускаются в регионе под маркой "АМО". Компания "Автомобильные технологии" наладила конвейерную сборку кроссоверов. Компания "АГР" недавно приступила к серийной сборке машин, на следующий год запланирован выпуск 121 000 автомобилей", - написал Шапша. Еще одним достижением, по словам губернатора, является активное развитие фармкластера: "Росатом" строит в Обнинске первый в России завод по производству радиофармпрепаратов. Новая площадка ОЭЗ "Калуга" целиком будет отдана под фармпроизводства, добавил глава Калужской области. "При поддержке руководства страны по итогам 6 месяцев рост объемов промпроизводства в регионе составил 121,8%. По этому показателю занимаем первое место в ЦФО и четвертое в стране", - подчеркнул Владислав Шапша.

https://ria.ru/20240826/obrazovanie-1968609812.html

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Наталья Макарова

калужская область, экономика, россия, обнинск, михаил мишустин, владислав шапша, агр, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"