Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью
ФРГ, в отличие от Чехии, не считает "Северные потоки" законной целью
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.
Ранее президент Чехии Петер Павел заявил изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом он выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель.
"Нет", - ответил Хебештрайт на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку.
"За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование", - добавил пресс-секретарь.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Чехии напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещена в России
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