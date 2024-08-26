https://ria.ru/20240826/sevpotok-1968510310.html

Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью

Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью - РИА Новости, 26.08.2024

Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью

Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:49

2024-08-26T13:49

2024-08-26T13:49

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мария захарова

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исламское государство*

северный поток

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина. Ранее президент Чехии Петер Павел заявил изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом он выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена ​​на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель. "Нет", - ответил Хебештрайт на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку. "За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование", - добавил пресс-секретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Чехии напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240821/mid-1967575564.html

https://ria.ru/20240820/zakharova-1967344171.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, чехия, россия, мария захарова, аль-каида, исламское государство*, северный поток