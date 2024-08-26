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Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью - РИА Новости, 26.08.2024
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13:49 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/sevpotok-1968510310.html
Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью
Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью - РИА Новости, 26.08.2024
Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью
Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:49
2024-08-26T13:49
в мире
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северный поток
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина. Ранее президент Чехии Петер Павел заявил изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом он выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена ​​на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель. "Нет", - ответил Хебештрайт на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку. "За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование", - добавил пресс-секретарь. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Чехии напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, германия, чехия, россия, мария захарова, аль-каида, исламское государство*, северный поток
В мире, Германия, Чехия, Россия, Мария Захарова, Аль-Каида, Исламское государство*, Северный поток
Правительство ФРГ не считает "Северные потоки" законной целью

ФРГ, в отличие от Чехии, не считает "Северные потоки" законной целью

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Правительство ФРГ не разделяет позицию президента Чехии, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" были законной целью, и считает их подрыв преступлением, заявил в понедельник официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт в ходе пресс-конференции кабмина.
Ранее президент Чехии Петер Павел заявил изданию Novinky, что у него нет четкой компрометирующей информации о причастности Украины к атакам на "Северные потоки". При этом он выступил с утверждением, что вооруженные конфликты ведутся не только против военных целей, но и против целей стратегического характера, а трубопроводы являются такой целью. По словам Павела, если бы подобная атака была направлена ​​на прекращение поставок российских газа и нефти в Европу, то это была бы законная цель.
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"Нет", - ответил Хебештрайт на вопрос, разделяет ли Германия подобную оценку.
"За прошедшие месяцы федеральный канцлер четко выражал свою позицию в переговорах с польской и чешской стороной, а также многими другими зарубежными партнерами: это преступление, которое должно быть расследовано. Генеральная прокуратура ведет расследование", - добавил пресс-секретарь.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова президента Чехии напоминают аналогичные утверждения представителей запрещенных в РФ террористических организаций "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.
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В миреГерманияЧехияРоссияМария ЗахароваАль-КаидаИсламское государство*Северный поток
 
 
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