https://ria.ru/20240826/sertifikaty-1968626813.html

В Курской области 215 семей из приграничья получили сертификаты на жилье

В Курской области 215 семей из приграничья получили сертификаты на жилье - РИА Новости, 26.08.2024

В Курской области 215 семей из приграничья получили сертификаты на жилье

Пострадавшие от атак ВСУ жители приграничья в Курской области получили 215 сертификатов на приобретение квартир, из федерального бюджета на эти цели направлено... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:36

2024-08-26T22:36

2024-08-26T22:36

общество

жилье

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пострадавшие от атак ВСУ жители приграничья в Курской области получили 215 сертификатов на приобретение квартир, из федерального бюджета на эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области. "В Курской области жители приграничных районов по ранее поданным заявлениям продолжают получать сертификаты на приобретение квартир. На сегодня в первую волну их уже выдано 215, из федерального бюджета на эти цели направлено 1,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Власти добавили, что в регион поступили еще 10,7 миллиарда рублей федеральных средств, региональных выделено 100 миллионов рублей, таким образом это позволит выдать еще 1 916 сертификатов по ранее поданным заявлениям, 844 из них уже принято к рассмотрению. Кроме того, специалисты продолжают работать с остальными семьями. В первую очередь, сертификаты выдают курянам, дома которых полностью разрушены, и семьям с несовершеннолетними детьми. "Приобрести квартиры можно как на первичном, так и на вторичном рынке. На сегодняшний день в регионе есть более двух тысяч квартир в новостройках, на вторичном рынке в продаже свыше шести тысяч квартир, в том числе пять тысяч – в областном центре, а также еще пять тысяч индивидуальных жилых домов. Все застройщики региона готовы адресно работать с такими покупателями", - комментирует правительство Курской области.

https://ria.ru/20240809/kredity-1965279216.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, жилье, курская область, вооруженные силы украины