В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля
Под Саратовом после атаки БПЛА повреждены 23 авто, владельцы получат компенсации
© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.
"На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и указали о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района.