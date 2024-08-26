https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html

В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля

В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля - РИА Новости, 26.08.2024

В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля

После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:17

2024-08-26T12:17

2024-08-26T12:31

происшествия

саратов

энгельс

энгельсский район

михаил исаев

роман бусаргин

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника. "На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и указали о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района.

https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html

саратов

энгельс

энгельсский район

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Варвара Скокшина

происшествия, саратов, энгельс, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин