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В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля - РИА Новости, 26.08.2024
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12:17 26.08.2024 (обновлено: 12:31 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/saratov-1968482434.html
В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля
В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля - РИА Новости, 26.08.2024
В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля
После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:17
2024-08-26T12:31
происшествия
саратов
энгельс
энгельсский район
михаил исаев
роман бусаргин
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника. "На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и указали о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района.
https://ria.ru/20240826/ataka-1968429341.html
саратов
энгельс
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происшествия, саратов, энгельс, энгельсский район, михаил исаев, роман бусаргин
Происшествия, Саратов, Энгельс, Энгельсский район, Михаил Исаев, Роман Бусаргин
В Саратовской области после атаки дронов повреждены 23 автомобиля

Под Саратовом после атаки БПЛА повреждены 23 авто, владельцы получат компенсации

© Фото : Роман Бусаргин/TelegramПоследствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : Роман Бусаргин/Telegram
Последствия атаки БПЛА на многоэтажный дом по улице Пушкина в Энгельсе Саратовской области. 26 августа 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости. После атаки беспилотников на город-спутнике Саратова, повреждены 23 автомобиля, владельцы получат возмещение ущерба, сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев в Telegram-канале.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее сообщил, что обломки ликвидированных дронов попали в два многоквартирных жилых дома в Саратове и Энгельсе, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В областном минздраве РИА Новости уточнили, что пострадали четыре человека, из них троим медицинская помощь оказана на месте. Позднее глава региона сообщил, что также повреждены четыре частных дома в Энгельсе. Исаев отмечал, что в городе несколько автомобилей повреждены обломками беспилотника.
"На сегодняшний день 23 собственника автомобилей подошли и указали о повреждении транспортных средств... Все процедуры будут сделаны для того, чтобы люди получили возмещение понесенного ущерба", - сказал Исаев на видео, опубликованном администрацией района.
Жилой дом в Саратове после атаки дрона ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
При атаке БПЛА на Саратовскую область повреждены четыре частных дома
Вчера, 08:04
 
ПроисшествияСаратовЭнгельсЭнгельсский районМихаил ИсаевРоман Бусаргин
 
 
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