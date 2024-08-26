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Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи - РИА Новости, 26.08.2024
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23:28 26.08.2024 (обновлено: 23:58 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/samolety-1968631489.html
Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи
Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи - РИА Новости, 26.08.2024
Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи
Экипажи восьми воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ливня в Сочи, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T23:28
2024-08-26T23:58
сочи
общество
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СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Экипажи восьми воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ливня в Сочи, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.Штормовое предупреждение в городе действует до конца понедельника. По прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются ливни, грозы, возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем, оползни в горах. Вечером в понедельник на курорте прошел залповый ливень, часть городских улиц и автодорог подтопило."Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 23.00 мск 26.08.2024, экипажами восьми воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный). Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.Уточняется, что вылеты уже прибывших самолетов осуществляется планово. "При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов", - пояснили в аэропорту.Неблагоприятные погодные условия продержится на курорте до 27 августа, для оперативного обслуживания пассажиров в аэропорту курорта усилили все службы."Увеличено количество операторов колл-центра, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", - заключили в пресс-службе аэропорта Сочи.Как добавили РИА Новости в воздушной гавани курорта, скопления людей из-за сложившейся обстановки в аэропорту Сочи, нет.
https://ria.ru/20240826/sochi-1968618724.html
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сочи, общество, минеральные воды, грозный
Сочи, Общество, Минеральные Воды, Грозный
Восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи

Экипажи восьми самолетов решили уйти на запасные аэродромы из-за ливня в Сочи

© РИА НовостиСильный ливень в Сочи
Сильный ливень в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости
Сильный ливень в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 авг – РИА Новости. Экипажи восьми воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за сильного ливня в Сочи, воздушная гавань работает по фактической погоде, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Штормовое предупреждение в городе действует до конца понедельника. По прогнозу синоптиков, в этот период ожидаются ливни, грозы, возможен ветер с порывами от 15 до 17 метров в секунду, смерчи над морем, оползни в горах. Вечером в понедельник на курорте прошел залповый ливень, часть городских улиц и автодорог подтопило.
Люди в дождевиках на набережной в штормовую погоду в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Сочи часть улиц и автодорог подтопило из-за ливня
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"Для обеспечения безопасности полетов, по состоянию на 23.00 мск 26.08.2024, экипажами восьми воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы (Минеральные воды, Грозный). Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании", - говорится в Telegram-канале воздушной гавани.
Уточняется, что вылеты уже прибывших самолетов осуществляется планово. "При этом вылет обратных рейсов, запланированных к выполнению на воздушных судах, находящихся на запасных аэродромах, будет задержан, в связи с поздним прибытием самолетов", - пояснили в аэропорту.
Неблагоприятные погодные условия продержится на курорте до 27 августа, для оперативного обслуживания пассажиров в аэропорту курорта усилили все службы.
"Увеличено количество операторов колл-центра, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", - заключили в пресс-службе аэропорта Сочи.
Как добавили РИА Новости в воздушной гавани курорта, скопления людей из-за сложившейся обстановки в аэропорту Сочи, нет.
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СочиОбществоМинеральные ВодыГрозный
 
 
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