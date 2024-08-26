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Около 10 млн зрителей посмотрели акцию по продвижению товаров в Китае - РИА Новости, 26.08.2024
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15:47 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/rets-1968549208.html
Около 10 млн зрителей посмотрели акцию по продвижению товаров в Китае
Около 10 млн зрителей посмотрели акцию по продвижению товаров в Китае - РИА Новости, 26.08.2024
Около 10 млн зрителей посмотрели акцию по продвижению товаров в Китае
Мероприятия рекламной акции в Китае, запущенной 8 августа Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и приуроченной к празднику Цисицзе - аналогу Дня... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:47
2024-08-26T15:47
экономика
китай
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мероприятия рекламной акции в Китае, запущенной 8 августа Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и приуроченной к празднику Цисицзе - аналогу Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, посмотрели около 10 миллионов человек, сообщает РЭЦ."Кампания была ориентирована на продвижение продукции экспортеров, представленных в национальных магазинах "Сделано в России" и демонстрационно-дегустационном павильоне АПК", - говорится в сообщении.Там добавляется, что в рамках акции были разработаны уникальные дизайн-материалы, основанные на романтической истории, произошедшей во время дружеского баскетбольного матча "Сделано в России", состоявшегося 11 июля в Москве в завершение Российско-китайского делового дня.Партнеры РЭЦ по программе "Сделано в России" организовали серию стримингов в популярной китайской социальной сети Douyin, в которых приняли участие 68 отечественных производителей пищевых товаров и косметической продукции из 30 регионов России. Учитывая высокий интерес со стороны китайских потребителей, РЭЦ совместно с партнерами продлил акцию до 20 августа, продолжая проводить регулярные стриминги с российскими товарами на электронных торговых площадках."Российские экспортеры представляют высококачественные и конкурентоспособные товары, которые пользуются большим спросом у китайских потребителей. В результате акции, прошедшей с 8 по 20 августа, около 10 миллионов человек стали зрителями мероприятий и приобрели российские товары на сумму более 11 миллионов рублей. Успех рекламной кампании, приуроченной к празднику Цисицзе, свидетельствует о растущей популярности российских товаров в Китае. Китайские потребители ценят натуральность, экологичность и высокое качество наших продуктов. Мы продолжим поддерживать экспортеров, представленных в национальных магазинах "Сделано в России" и демонстрационно-дегустационном павильоне АПК, и будем разрабатывать новые программы и инициативы для продвижения российских товаров на китайском рынке", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Кроме того, 9 и 10 августа в Харбине и Шанхае прошли очные мероприятия с участием российских компаний. В рамках В2В-конференции состоялся мастер-класс от крупных китайских сетей, где их представители поделились ключевыми аспектами взаимодействия, рассказали о формате и условиях сотрудничества, а также требованиях к товарам для успешного продвижения на рынке.Российские компании получили ценную информацию, которая поможет им продвигать свою продукцию на более высоком уровне. Они также смогли представить свои товары крупным сетям и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.В ходе мероприятий состоялись переговоры между российскими компаниями и потенциальными китайскими партнерами. Организованная биржа контактов позволила участникам свободно общаться и обсуждать продукцию, рекомендации по продвижению и взаимные интересы без ограничений по времени и количеству контрагентов. Все процессы сопровождались обменом контактными данными для поддержания диалога и потенциального заключения контрактов.Напомним, экспортеры агропромышленного комплекса России имеют возможность в полностью цифровом формате подавать заявки на продвижение своих товаров в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Подать заявку на размещение своей продукции в одном из национальных магазинов можно через сервис "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах".
https://ria.ru/20240823/rets-1967993764.html
https://ria.ru/20240815/eksportery-1966420767.html
https://ria.ru/20240822/eksportery-1967748977.html
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экономика, китай, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Около 10 млн зрителей посмотрели акцию по продвижению товаров в Китае

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Мероприятия рекламной акции в Китае, запущенной 8 августа Российским экспортным центром (входит в ВЭБ.РФ) и приуроченной к празднику Цисицзе - аналогу Дня влюбленных, который отмечается 10 августа, посмотрели около 10 миллионов человек, сообщает РЭЦ.
"Кампания была ориентирована на продвижение продукции экспортеров, представленных в национальных магазинах "Сделано в России" и демонстрационно-дегустационном павильоне АПК", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что в рамках акции были разработаны уникальные дизайн-материалы, основанные на романтической истории, произошедшей во время дружеского баскетбольного матча "Сделано в России", состоявшегося 11 июля в Москве в завершение Российско-китайского делового дня.
Партнеры РЭЦ по программе "Сделано в России" организовали серию стримингов в популярной китайской социальной сети Douyin, в которых приняли участие 68 отечественных производителей пищевых товаров и косметической продукции из 30 регионов России. Учитывая высокий интерес со стороны китайских потребителей, РЭЦ совместно с партнерами продлил акцию до 20 августа, продолжая проводить регулярные стриминги с российскими товарами на электронных торговых площадках.
"Российские экспортеры представляют высококачественные и конкурентоспособные товары, которые пользуются большим спросом у китайских потребителей. В результате акции, прошедшей с 8 по 20 августа, около 10 миллионов человек стали зрителями мероприятий и приобрели российские товары на сумму более 11 миллионов рублей. Успех рекламной кампании, приуроченной к празднику Цисицзе, свидетельствует о растущей популярности российских товаров в Китае. Китайские потребители ценят натуральность, экологичность и высокое качество наших продуктов. Мы продолжим поддерживать экспортеров, представленных в национальных магазинах "Сделано в России" и демонстрационно-дегустационном павильоне АПК, и будем разрабатывать новые программы и инициативы для продвижения российских товаров на китайском рынке", - заявил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
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Кроме того, 9 и 10 августа в Харбине и Шанхае прошли очные мероприятия с участием российских компаний. В рамках В2В-конференции состоялся мастер-класс от крупных китайских сетей, где их представители поделились ключевыми аспектами взаимодействия, рассказали о формате и условиях сотрудничества, а также требованиях к товарам для успешного продвижения на рынке.
Российские компании получили ценную информацию, которая поможет им продвигать свою продукцию на более высоком уровне. Они также смогли представить свои товары крупным сетям и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.
В ходе мероприятий состоялись переговоры между российскими компаниями и потенциальными китайскими партнерами. Организованная биржа контактов позволила участникам свободно общаться и обсуждать продукцию, рекомендации по продвижению и взаимные интересы без ограничений по времени и количеству контрагентов. Все процессы сопровождались обменом контактными данными для поддержания диалога и потенциального заключения контрактов.
Напомним, экспортеры агропромышленного комплекса России имеют возможность в полностью цифровом формате подавать заявки на продвижение своих товаров в зарубежных демонстрационно-дегустационных павильонах через государственную цифровую платформу "Мой экспорт". Подать заявку на размещение своей продукции в одном из национальных магазинов можно через сервис "Маркетплейсы. Размещение в Национальных магазинах".
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