https://ria.ru/20240826/rets-1968465994.html

Форум "Сделано в России" пройдет 14 октября

Форум "Сделано в России" пройдет 14 октября - РИА Новости, 26.08.2024

Форум "Сделано в России" пройдет 14 октября

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября 2024 года проведет Международный экспортный форум "Сделано в России", сообщает центр. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:28

2024-08-26T11:28

2024-08-26T11:28

россия

вероника никишина

российский экспортный центр (рэц)

москва

экономика

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) 14 октября 2024 года проведет Международный экспортный форум "Сделано в России", сообщает центр."Он состоится в конгресс-центре "Центр международной торговли" в Москве. Центральная тема форума - формирование стратегического ландшафта внешнеэкономического развития. Регистрация уже стартовала на официальном сайте", - говорится в сообщении."За время проведения форума была подтверждена его роль ключевой площадки для обсуждения актуальных вопросов и задач внешнеэкономической деятельности, выработки практических решений, направленных на увеличение экспорта российских товаров и услуг, а также формирования понимания ключевых вызовов и тенденций. "Сделано в России" - главное событие года для всех предпринимателей, занимающихся экспортом, и тех, кто стремится расширить свой бизнес, выйти на международный рынок и найти новых партнеров", - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Программа форума охватит ключевые вопросы актуальной экспортной повестки, которые будут раскрыты на практических сессиях, круглых столах и в рамках бизнес-диалогов. Cреди основных тем: национальные проекты, рынки и экспортный потенциал, программа продвижения национального бренда "Сделано в России", инфраструктура ВЭД, международная кооперация.В мероприятии примут участие представители различных уровней власти, бизнеса, банков, центров поддержки экспорта, профильных ассоциаций и объединений, иностранные делегации, финансовые институты, торговые и логистические компании, отраслевые экспортеры и предприниматели, заинтересованные в сотрудничестве с российскими компаниями.Важной частью программы станут деловые встречи российских компаний с зарубежными партнерами. На форуме также будет организована зона экспозиции, где участники смогут ознакомиться с успешной экспортной продукцией и разработками экспортно ориентированных производителей.Кроме того, на "Сделано в России" состоится церемония награждения победителей Всероссийской премии "Экспортер года-2024".Конкурс проводится среди компаний и ИП, достигших наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.В 2023 году форум "Сделано в России" проходил 19 и 20 октября на территории ЦВЗ "Манеж". Его посетили более 10 тысяч человек, в том числе 95 иностранных делегаций. Программа включала 35 деловых мероприятий. Тогда состоялось свыше 500 деловых встреч, мастер-классов, нетворкинг-сессий. В выставочной экспозиции было представлено 76 компаний.Регистрация на форум уже открыта и доступна по ссылке.

https://ria.ru/20240823/rets-1967993764.html

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Артем Смирнов

россия, вероника никишина, российский экспортный центр (рэц), москва, экономика, бренд сделано в россии (made in russia)