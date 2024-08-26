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"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ - РИА Новости, 26.08.2024
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Утрата Красноармейска в ДНР обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба, с таким предупреждением выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T03:32
2024-08-26T03:32
2024-08-26T03:32
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
sunday times
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Утрата Красноармейска в ДНР обернется для Киева потерей неизмеримого масштаба, с таким предупреждением выступил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X."Просто невозможно переоценить, что будет означать для всего украинского фронта на Востоке потеря Покровска", — написал он.Обозримых способов замедлить наступление российских войск на Красноармейском направлении нет, признал Репке“Я не вижу какой-либо действенной меры, чтобы замедлить российское наступление на данном (Красноармейском – Прим. Ред.) направлении” – заключил журналист.Ранее британская газета Sunday Times констатировала, что ВСУ на фоне "авантюры" в Курской области сталкиваются с коллапсом своей обороны в районе Красноармейска.В четверг российские войска освободили Межевое — населенный пункт в шести километрах к югу от Прогресса. В среду Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Желанное в Донецкой Народной Республике. Желанное находится в пяти километрах к юго-западу от Прогресса. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Димитров, Селидово, Курахово.Неделю назад вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться из-за приближения к ним линии фронта.
https://ria.ru/20240824/repke-1968248115.html
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в мире, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, sunday times
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Sunday Times
"Масштабная потеря": в Германии впали в отчаяние из-за провала ВСУ
Репке: сдача Красноармейска станет для ВСУ потерей неизмеримого масштаба