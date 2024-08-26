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В Нижнем Новгороде начали проверку после смерти актера на сцене
В Нижнем Новгороде начали проверку после смерти актера на сцене - РИА Новости, 26.08.2024
В Нижнем Новгороде начали проверку после смерти актера на сцене
Трудовая инспекция начала расследование после смерти артиста Театра юного зрителя во время спектакля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:42
2024-08-26T18:42
2024-08-26T18:42
культура
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Трудовая инспекция начала расследование после смерти артиста Театра юного зрителя во время спектакля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства. "24 августа в 19.05 во время проведения спектакля "Васса" на малой сцене при исполнении одной из сцен 78-летнему артисту ТЮЗа стало плохо, он упал на спину и не подавал признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование", - говорится в сообщении. Ранее в театре сообщили, что народному артисту Леониду Ремневу, исполнявшему роль Сергея Железнова, стало плохо во время спектакля. Семидесятивосьмилетний актер скончался на глазах у коллег. Он работал в ТЮЗе с 1972 года, сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов.
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нижний новгород
Культура, Нижний Новгород
В Нижнем Новгороде начали проверку после смерти актера на сцене
Инспекция начала расследование после смерти артиста Ремнева во время спектакля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Трудовая инспекция начала расследование после смерти артиста Театра юного зрителя во время спектакля в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ведомства.
"24 августа в 19.05 во время проведения спектакля "Васса" на малой сцене при исполнении одной из сцен 78-летнему артисту ТЮЗа стало плохо, он упал на спину и не подавал признаков жизни. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование", - говорится в сообщении.
Ранее в театре сообщили, что народному артисту Леониду Ремневу, исполнявшему роль Сергея Железнова, стало плохо во время спектакля. Семидесятивосьмилетний актер скончался на глазах у коллег. Он работал в ТЮЗе с 1972 года, сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов.