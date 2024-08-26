https://ria.ru/20240826/rebenok-1968441679.html

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге призналась, что избивала его

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге призналась, что избивала его - РИА Новости, 26.08.2024

Обвиняемая в убийстве ребенка в Екатеринбурге призналась, что избивала его

Обвиняемая в убийстве приемного пятилетнего мальчика жительница Екатеринбурга призналась, что избивала его и связывала ноги за провинности, следует из... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:54

2024-08-26T09:54

2024-08-26T09:54

происшествия

екатеринбург

россия

александр наумов

следственный комитет россии (ск рф)

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Обвиняемая в убийстве приемного пятилетнего мальчика жительница Екатеринбурга призналась, что избивала его и связывала ноги за провинности, следует из материалов регионального управления СК РФ. По версии следствия, три года Вероника Наумова, испытывая к ребенку неприязнь из-за его национальности, избивала и пытала его. Она не выпускала ребенка на улицу, запрещала общаться и играть с другими детьми. В декабре 2022 года опекунша связала ноги мальчика скотчем и избила его, после чего утопила в ванне. Умолчав о его гибели, она с января по июнь 2023 года незаконно получила на него соцвыплаты на сумму свыше 119 тысяч рублей. Поиски мальчика, который, по словам опекунши, ушел в неизвестном направлении, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Ребенка искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя его тело нашли в сумке в гараже. Согласно кадрам видео со следственного эксперимента в квартире Наумовой, опубликованного СУ СК, за плохое поведение женщина била ребенка по ягодицам. Проступком считалось и воровство еды, за что мальчику связывали ноги и оставляли в ванной комнате. Также женщина просила других старших детей связывать мальчику ноги, потому что он ходил по ночам. На вопрос следователя, как долго могли длиться наказания, Наумова ответила, что пока не попросит прощения, полдня мог простоять в углу. Первое заседание по делу Наумовой состоится в понедельник в Свердловском областном суде. Екатеринбурженке предъявлено обвинение в убийстве ребенка и еще 61 преступлении: в 49 эпизодах незаконного лишения свободы, пяти эпизодах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, трех эпизодах вовлечения несовершеннолетнего в тяжкое и особо тяжкое преступление, двух эпизодах неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, истязании, убийстве малолетнего, мошенничестве при получении выплат. По информации правоохранителей, преступления Наумова совершала как самостоятельно, так и с участием мужа и племянника – последнему она угрожала, что в случае отказа выгонит из квартиры. В пресс-службе облсуда добавили, что второй подсудимый – племянник Даниил Егольников – обвиняется в истязании и незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, не связанном с похищением. Также в Екатеринбургском гарнизонном военном суде идет процесс над Александром Наумовым – сержантом и мужем опекунши, которого обвиняют в истязании приемного мальчика, совершенном с особой жестокостью. В разговоре с журналистами тот подчеркивал, что своей вины не признает. Судить будут также исполняющую обязанности заведующего детским садом, которая в августе 2022 года, получив от медперсонала учреждения и воспитателя информацию, что на теле мальчика есть травмы, не сообщила об этом в управление соцполитики и правоохранителям. Женщину обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, ее дело рассмотрит Чкаловский райсуд Екатеринбурга. Сотрудницу опеки, которая перед убийством ребенка должна была навестить семью, но ограничилась разговором с опекуншей по телефону и написала в документе, что мальчик здоров, суд приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240614/ekaterinburg-1952992974.html

https://ria.ru/20240730/ekaterinburg-1962946495.html

https://ria.ru/20240819/opeka-1966994087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, александр наумов, следственный комитет россии (ск рф), свердловский областной суд