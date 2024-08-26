https://ria.ru/20240826/rbk-1968472284.html

Названа профессия, на которую резко вырос спрос в России

Названа профессия, на которую резко вырос спрос в России - РИА Новости, 26.08.2024

Названа профессия, на которую резко вырос спрос в России

В России с начала года резко вырос спрос на дизайнеров, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования DNA Team и HeadHunter. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:46

2024-08-26T11:46

2024-08-26T12:07

технологии

россия

рбк (медиагруппа)

headhunter

общество

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В России с начала года резко вырос спрос на дизайнеров, пишет РБК со ссылкой на результаты исследования DNA Team и HeadHunter."Больше половины опубликованных за этот период вакансий (рост на 54 процента) пришлось на продуктовых дизайнеров, в лидерах также были дизайнеры интерьеров (39 процентов), графические дизайнеры (27 процентов), дизайнеры интерфейсов (24 процента) и UX/UI-дизайнеры (17 процентов)", — говорится в материале.В статье также отметили снижение спросов на позиции 3D-дизайнеров и дизайнеров печатной продукции: спрос на них снизился на три и восемь процентов соответственно.Кроме того, с начала года прирост заработной платы дизайнеров в целом составил 21 процент, добавили в публикации. Самые высокие зарплаты оказались у продуктовых дизайнеров (150 тысяч рублей), UX/UI-дизайнеров (110 тысяч), дизайнеров интерфейсов, арт-директоров и дизайнеров игр (100 тысяч.).

https://ria.ru/20240819/rabota-1966961002.html

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технологии, россия, рбк (медиагруппа), headhunter, общество, навигатор абитуриента