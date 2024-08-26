Минфин Украины оценил объем расходов на оборону
Минфин Украины: на оборону потратили 24,4 миллиарда долларов за семь месяцев
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один триллион гривен (24,4 миллиарда долларов) потрачен за семь месяцев из бюджета Украины на сектор безопасности и обороны, что составляет почти 60% от всей суммы расходов, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны.
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"Один триллион гривен (24,4 миллиарда долларов – ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины.
В ведомстве уточнили, что эти деньги направлены на зарплаты военнослужащим, закупку оборудования, боеприпасов, продуктов, горюче-смазочных материалов.
Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова 21 августа сообщила, что Киев нуждается в увеличении на 12-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году из-за продолжающегося конфликта.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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