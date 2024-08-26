https://ria.ru/20240826/raskhody-1968626637.html

Минфин Украины оценил объем расходов на оборону

Минфин Украины оценил объем расходов на оборону - РИА Новости, 26.08.2024

Минфин Украины оценил объем расходов на оборону

Один триллион гривен (24,4 миллиарда долларов) потрачен за семь месяцев из бюджета Украины на сектор безопасности и обороны, что составляет почти 60% от всей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:35

2024-08-26T22:35

специальная военная операция на украине

украина

киев

сша

александр устинов

владимир зеленский

g7

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Один триллион гривен (24,4 миллиарда долларов) потрачен за семь месяцев из бюджета Украины на сектор безопасности и обороны, что составляет почти 60% от всей суммы расходов, сообщили в понедельник в министерстве финансов страны. "Один триллион гривен (24,4 миллиарда долларов – ред.) составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-июле 2024 года. Это 58,1% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минфина Украины. В ведомстве уточнили, что эти деньги направлены на зарплаты военнослужащим, закупку оборудования, боеприпасов, продуктов, горюче-смазочных материалов. Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова 21 августа сообщила, что Киев нуждается в увеличении на 12-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году из-за продолжающегося конфликта. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240820/voennoplennyj-1967235514.html

https://ria.ru/20240814/ukraina-1966142583.html

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киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, сша, александр устинов, владимир зеленский, g7