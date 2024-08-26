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Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 26.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 26.08.2024 (обновлено: 22:50 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/rakety-1968628092.html
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 26.08.2024
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:48
2024-08-26T22:50
специальная военная операция на украине
курская область
россия
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого августа около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", - говорится в сообщении.
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курская область, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Минобороны: ПВО сбила четыре украинские ракеты "Точка-У" над Курской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
«
"Двадцать шестого августа около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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