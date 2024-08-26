https://ria.ru/20240826/rakety-1968628092.html

Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 26.08.2024

Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"

Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T22:48

2024-08-26T22:48

2024-08-26T22:50

специальная военная операция на украине

курская область

россия

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого августа около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины