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Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У" - РИА Новости, 26.08.2024
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T22:48
2024-08-26T22:48
2024-08-26T22:50
специальная военная операция на украине
курская область
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безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили четыре выпущенные Украиной тактические ракеты "Точка-У" над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать шестого августа около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса "Точка-У". Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Безопасность, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили четыре украинские ракеты "Точка-У"
Минобороны: ПВО сбила четыре украинские ракеты "Точка-У" над Курской областью