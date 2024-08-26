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Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
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15:29 26.08.2024 (обновлено: 15:36 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/putin-1968543368.html
Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях
Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях
Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:29
2024-08-26T15:36
курская область
общество
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав гладков
белгородская область
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям (в том числе являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства)", - говорится в документе."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении."Правительству Российской Федерации установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад - до 15 ноября 2024 года ", - сказано в сообщении."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в перечне поручений."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей:... определить специальный режим проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции", - говорится в поручении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
https://realty.ria.ru/20240822/infrastruktura-1967805965.html
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курская область, общество, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, белгородская область, россия
Курская область, Общество, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях

Путин поручил помочь эвакуированным из приграничья гражданам с трудоустройством

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям (в том числе являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства)", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
В приграничных районах началась оценка поврежденной инфраструктуры
22 августа, 14:55
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении.
"Правительству Российской Федерации установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад - до 15 ноября 2024 года ", - сказано в сообщении.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в перечне поручений.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей:... определить специальный режим проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции", - говорится в поручении.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
25 августа, 14:18
 
Курская областьОбществоВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
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