https://ria.ru/20240826/putin-1968543368.html

Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях

Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024

Путин поручил компенсировать ущерб предприятиям в приграничных областях

Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:29

2024-08-26T15:29

2024-08-26T15:36

курская область

общество

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав гладков

белгородская область

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину содействовать в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Соответствующий перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей на компенсацию ущерба, нанесенного промышленным и сельскохозяйственным предприятиям (в том числе являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства)", - говорится в документе."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить содействие в трудоустройстве граждан, эвакуированных с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении."Правительству Российской Федерации установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ Российской Федерации на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад - до 15 ноября 2024 года ", - сказано в сообщении."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей... обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации", - говорится в перечне поручений."Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей:... определить специальный режим проведения плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции", - говорится в поручении.Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 сентября, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Брянской области Александр Богомаз и врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

https://realty.ria.ru/20240822/infrastruktura-1967805965.html

https://ria.ru/20240825/bezopasnost-1968356308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, общество, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков, белгородская область, россия