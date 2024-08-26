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Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
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15:22 26.08.2024 (обновлено: 16:05 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html
Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях
Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024
Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях
Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по обстановке в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T15:22
2024-08-26T16:05
курская область
общество
украина
россия
владимир путин
михаил мишустин
вячеслав гладков
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по обстановке в приграничных с Украиной регионах."Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Глава государства распорядился:Путин также поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в этих регионах и строительства нового взамен полностью утраченного с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки. Кроме того, правительство России и местные исполнительные органы должны изучить организацию обучения эвакуированных граждан, проходивших учебу в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования в Белгородской, Брянской и Курской областях, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио главы Курской области Алексей Смирнов. Помимо этого, правительству поручено установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад необходимо представить до 15 ноября 2024 года, ответственный — Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240825/bezopasnost-1968356308.html
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курская область, общество, украина, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков
Курская область, Общество, Украина, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Вячеслав Гладков
Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

Путин дал поручения по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по обстановке в приграничных с Украиной регионах.
«
"Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
25 августа, 14:18
Глава государства распорядился:
  • обеспечить финансирование из федерального бюджета подразделений территориальной обороны Белгородской, Брянской и Курской областей, исходя из их численности;
  • обеспечить предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов этим трем регионам на компенсацию ущерба промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, пострадавшим при проведении контртеррористической операции на территориях этих областей, а также при обстрелах украинскими вооруженными формированиями и терактах, рассмотрев вопрос о порядке компенсации расходов на оплату труда работников предприятий, приостановивших свою деятельность;
  • изучить вопрос о дополнительной потребности Белгородской, Брянской и Курской областей в спецтранспорте и при необходимости организовать его поставку;
  • выработать механизмы, предусматривающие очное обучение детей, эвакуированных с пострадавших территорий, в других субъектах Федерации, в том числе в санаториях и детских лагерях. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность организации дистанционного обучения в общеобразовательных организациях Белгородской, Брянской и Курской областей;
  • обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации;
  • обеспечить в Белгородской, Брянской и Курской областях бесперебойный доступ к подвижной радиотелефонной связи и интернету, в том числе для дистанционного обучения в общеобразовательных организациях;
  • оказать этим трем регионам оперативную помощь для обеспечения готовности к отопительному сезону, включая при необходимости дополнительное финансирование;
  • определить специальный режим плановых и внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на территориях проведения контртеррористической операции;
  • обеспечить помощь в трудоустройстве людей, эвакуированных из Белгородской, Брянской и Курской областей.
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В 11 районах Курской области ввели дистанционный формат обучения
Вчера, 14:45
Путин также поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в этих регионах и строительства нового взамен полностью утраченного с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки.
Кроме того, правительство России и местные исполнительные органы должны изучить организацию обучения эвакуированных граждан, проходивших учебу в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования в Белгородской, Брянской и Курской областях, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.
Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио главы Курской области Алексей Смирнов.
Помимо этого, правительству поручено установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад необходимо представить до 15 ноября 2024 года, ответственный — Михаил Мишустин.
Белгородская область получила новую партию средств борьбы с беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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Вчера, 15:11
 
Курская областьОбществоУкраинаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинВячеслав Гладков
 
 
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