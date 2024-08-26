https://ria.ru/20240826/putin-1968540866.html

Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях - РИА Новости, 26.08.2024

Путин дал поручения по ситуации в приграничных областях

Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по обстановке в приграничных с Украиной регионах. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T15:22

2024-08-26T15:22

2024-08-26T16:05

курская область

общество

украина

россия

владимир путин

михаил мишустин

вячеслав гладков

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Владимир Путин дал ряд поручений по итогам совещания по обстановке в приграничных с Украиной регионах."Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях 22 августа 2024 года", — говорится в сообщении на сайте Кремля.Глава государства распорядился:Путин также поручил рассмотреть вопросы о порядке использования государственных жилищных сертификатов для восстановления жилья в этих регионах и строительства нового взамен полностью утраченного с сохранением ранее оформленного права собственности на земельные участки. Кроме того, правительство России и местные исполнительные органы должны изучить организацию обучения эвакуированных граждан, проходивших учебу в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования в Белгородской, Брянской и Курской областях, обеспечив возможность их зачисления на обучение за счет бюджетных средств с предоставлением права проживания в общежитиях без взимания платы на период эвакуации.Доклад необходимо представить до 15 сентября 2024 года. Ответственные — премьер-министр Михаил Мишустин, губернаторы Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз, а также врио главы Курской области Алексей Смирнов. Помимо этого, правительству поручено установить особенности реализации национальных проектов и государственных программ на территориях проведения контртеррористической операции. Доклад необходимо представить до 15 ноября 2024 года, ответственный — Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240825/bezopasnost-1968356308.html

https://ria.ru/20240826/obuchenie-1968525898.html

https://ria.ru/20240826/oblast-1968536583.html

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курская область, общество, украина, россия, владимир путин, михаил мишустин, вячеслав гладков