https://ria.ru/20240826/putin-1968509567.html
Путину доложат о вопросах экономполитики
Путину доложат о вопросах экономполитики - РИА Новости, 26.08.2024
Путину доложат о вопросах экономполитики
Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:47
2024-08-26T13:47
2024-08-26T13:49
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
максим решетников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник доложат президенту РФ Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики и регулировании банковского кредитования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент у президента продолжается совещание по экономическим вопросам. "Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.Пресс-секретарь президент РФ добавил, что как обычно в процессе таких совещаний проходит активный обмен мнениями. В них принимают участие в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, максим решетников
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Максим Решетников
Путину доложат о вопросах экономполитики
Решетников, Набиуллина и Силуанов доложат Путину о направлениях экономполитики
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник доложат президенту РФ Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики и регулировании банковского кредитования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящий момент у президента продолжается совещание по экономическим вопросам.
"Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президент РФ добавил, что как обычно в процессе таких совещаний проходит активный обмен мнениями. В них принимают участие в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин
, руководитель администрации президента России Антон Вайно
, первый вице-премьер Денис Мантуров
, вице-премьер Дмитрий Григоренко
, вице-премьер Александр Новак
, вице-премьер Марат Хуснуллин
, замглавы администрации президента Максим Орешкин
.