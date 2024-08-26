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Путину доложат о вопросах экономполитики - РИА Новости, 26.08.2024
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13:47 26.08.2024 (обновлено: 13:49 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/putin-1968509567.html
Путину доложат о вопросах экономполитики
Путину доложат о вопросах экономполитики - РИА Новости, 26.08.2024
Путину доложат о вопросах экономполитики
Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:47
2024-08-26T13:49
экономика
россия
эльвира набиуллина
владимир путин
максим решетников
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник доложат президенту РФ Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики и регулировании банковского кредитования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент у президента продолжается совещание по экономическим вопросам. "Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.Пресс-секретарь президент РФ добавил, что как обычно в процессе таких совещаний проходит активный обмен мнениями. В них принимают участие в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, максим решетников
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, Максим Решетников
Путину доложат о вопросах экономполитики

Решетников, Набиуллина и Силуанов доложат Путину о направлениях экономполитики

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник доложат президенту РФ Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики и регулировании банковского кредитования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что в настоящий момент у президента продолжается совещание по экономическим вопросам.
"Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президент РФ добавил, что как обычно в процессе таких совещаний проходит активный обмен мнениями. В них принимают участие в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаВладимир ПутинМаксим Решетников
 
 
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