https://ria.ru/20240826/putin-1968509567.html

Путину доложат о вопросах экономполитики

Путину доложат о вопросах экономполитики - РИА Новости, 26.08.2024

Путину доложат о вопросах экономполитики

Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T13:47

2024-08-26T13:47

2024-08-26T13:49

экономика

россия

эльвира набиуллина

владимир путин

максим решетников

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе совещания в понедельник доложат президенту РФ Владимиру Путину об основных направлениях экономической политики и регулировании банковского кредитования, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в настоящий момент у президента продолжается совещание по экономическим вопросам. "Помимо президента с докладом выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, они говорят об основных направлениях экономической политики на период до 2030 года, и о регулировании банковского кредитования также отдельное выступление Набиуллиной и Решетникова", - сказал Песков.Пресс-секретарь президент РФ добавил, что как обычно в процессе таких совещаний проходит активный обмен мнениями. В них принимают участие в том числе премьер-министр РФ Михаил Мишустин, руководитель администрации президента России Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

https://ria.ru/20240826/putin-1968473633.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, эльвира набиуллина, владимир путин, максим решетников