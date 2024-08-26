https://ria.ru/20240826/putin-1968472840.html
Путин рассказал о росте экономики России
Путин рассказал о росте экономики России - РИА Новости, 26.08.2024
Путин рассказал о росте экономики России
Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:47
2024-08-26T11:47
2024-08-26T11:47
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами, сообщил президент России Владимир Путин. "Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи."Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального Банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240101/putin-1919373110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о росте экономики России
Путин: экономика России продолжает расти хорошими темпами
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими темпами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Экономика России, как в и прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами", - заявил Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференцсвязи.
"Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального Банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года", - сказал Путин.