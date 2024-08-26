https://ria.ru/20240826/putin-1968471998.html

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024

Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин

Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:45

2024-08-26T11:45

2024-08-26T11:45

россия

владимир путин

экономика

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг – РИА Новости. Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнерство государства, общества, бизнеса и институтов развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933000225.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, экономика