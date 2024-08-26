https://ria.ru/20240826/putin-1968471998.html
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин - РИА Новости, 26.08.2024
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:45
2024-08-26T11:45
2024-08-26T11:45
россия
владимир путин
экономика
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг – РИА Новости. Правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас правительство завершает работу над новыми национальными проектами, определяет механизмы взаимодействия всех уровней власти, партнерство государства, общества, бизнеса и институтов развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933000225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Правительство завершает работу над новыми нацпроектами, заявил Путин
Путин: правительство определит механизмы взаимодействия в сфере нацпроектов