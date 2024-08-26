https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html

Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией

Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 26.08.2024

Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией

Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:44

2024-08-26T11:44

2024-08-26T12:45

центральный банк рф (цб рф)

экономика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."При этом вновь обращаю внимание и правительства, и центрального банка России - нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны граждан, так и инвестиционному - со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Пока несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ кредитование растет опережающими темпами, отметил президент, указав, что, по оценкам экспертов, такая ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это стало максимальным уровнем ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. При этом регулятор повысил свой прогноз по инфляции в России на текущий год до 6,5-7%.Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ. Последняя официальная оценка уровня годовой инфляции была сделана как раз Минэкономразвития - 9,04% на 19 августа. ЦБ рассчитывает, что инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и далее будет находиться вблизи 4%.

https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html

https://ria.ru/20240821/inflyatsiya-1967641231.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин