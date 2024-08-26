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Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 26.08.2024
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11:44 26.08.2024 (обновлено: 12:45 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:44
2024-08-26T12:45
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."При этом вновь обращаю внимание и правительства, и центрального банка России - нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны граждан, так и инвестиционному - со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Пока несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ кредитование растет опережающими темпами, отметил президент, указав, что, по оценкам экспертов, такая ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это стало максимальным уровнем ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. При этом регулятор повысил свой прогноз по инфляции в России на текущий год до 6,5-7%.Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ. Последняя официальная оценка уровня годовой инфляции была сделана как раз Минэкономразвития - 9,04% на 19 августа. ЦБ рассчитывает, что инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и далее будет находиться вблизи 4%.
https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией

Путин поручил повысить эффективность правительства и ЦБ в борьбе с инфляцией

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При этом вновь обращаю внимание и правительства, и центрального банка России - нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
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Экономист объяснил, почему только ставкой ЦБ не замедлить инфляцию в России
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Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны граждан, так и инвестиционному - со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.
Пока несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ кредитование растет опережающими темпами, отметил президент, указав, что, по оценкам экспертов, такая ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.
Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это стало максимальным уровнем ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. При этом регулятор повысил свой прогноз по инфляции в России на текущий год до 6,5-7%.
Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ. Последняя официальная оценка уровня годовой инфляции была сделана как раз Минэкономразвития - 9,04% на 19 августа. ЦБ рассчитывает, что инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и далее будет находиться вблизи 4%.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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