https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией - РИА Новости, 26.08.2024
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:44
2024-08-26T11:44
2024-08-26T12:45
центральный банк рф (цб рф)
экономика
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_4a1a017fc29bb5b2249446f877c0924b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."При этом вновь обращаю внимание и правительства, и центрального банка России - нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны граждан, так и инвестиционному - со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.Пока несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ кредитование растет опережающими темпами, отметил президент, указав, что, по оценкам экспертов, такая ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это стало максимальным уровнем ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. При этом регулятор повысил свой прогноз по инфляции в России на текущий год до 6,5-7%.Министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ. Последняя официальная оценка уровня годовой инфляции была сделана как раз Минэкономразвития - 9,04% на 19 августа. ЦБ рассчитывает, что инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и далее будет находиться вблизи 4%.
https://ria.ru/20240809/tsb-1965097800.html
https://ria.ru/20240821/inflyatsiya-1967641231.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729482415_317:0:3048:2048_1920x0_80_0_0_4ba113b8541b525ca99727043dc83da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), экономика, россия, владимир путин
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил повысить эффективность кабмина и ЦБ в борьбе с инфляцией
Путин поручил повысить эффективность правительства и ЦБ в борьбе с инфляцией
НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Правительству и Банку России нужно повысить эффективность скоординированных действий для сдерживания инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"При этом вновь обращаю внимание и правительства, и центрального банка России - нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции. Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам в режиме видеоконференции.
Российский лидер подчеркнул, что объем предложения товаров и услуг должен отвечать внутреннему спросу, как потребительскому - со стороны граждан, так и инвестиционному - со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования.
Пока несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ кредитование растет опережающими темпами, отметил президент, указав, что, по оценкам экспертов, такая ситуация в значительной степени стимулирует потребительский спрос и способствует росту инфляции.
Банк России в конце июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку - ожидаемо на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это стало максимальным уровнем ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых. При этом регулятор повысил свой прогноз по инфляции в России на текущий год до 6,5-7%.
Министр экономического развития Максим Решетников
говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ. Последняя официальная оценка уровня годовой инфляции была сделана как раз Минэкономразвития
- 9,04% на 19 августа. ЦБ рассчитывает, что инфляция замедлится до 4-4,5% в 2025 году и далее будет находиться вблизи 4%.