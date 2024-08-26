https://ria.ru/20240826/putin-1968470546.html

Путин проводит совещание по экономическим вопросам

Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.08.2024

Путин проводит совещание по экономическим вопросам

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T11:39

2024-08-26T11:39

2024-08-26T11:45

политика

россия

владимир путин

михаил мишустин

эльвира набиуллина

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. В совещании принимают участие глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.Он отметил, что кабмин сейчас завершает работу над новыми нацпроектами."На ближайшем совете по стратегическому планированию мы рассмотрим подготовленные документы, обсудим их организационную, управленческую, финансовую часть. И отдельно оценим, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон, выделяемые средства в конечном счете работают на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина