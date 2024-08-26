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Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.08.2024
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11:39 26.08.2024 (обновлено: 11:45 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/putin-1968470546.html
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 26.08.2024
Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:39
2024-08-26T11:45
политика
россия
владимир путин
михаил мишустин
эльвира набиуллина
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам. В совещании принимают участие глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.Он отметил, что кабмин сейчас завершает работу над новыми нацпроектами."На ближайшем совете по стратегическому планированию мы рассмотрим подготовленные документы, обсудим их организационную, управленческую, финансовую часть. И отдельно оценим, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон, выделяемые средства в конечном счете работают на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20240826/putin-1968471841.html
https://ria.ru/20240825/putin-1968295087.html
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин, эльвира набиуллина
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Эльвира Набиуллина
Путин проводит совещание по экономическим вопросам

Путин по видеосвязи проводит совещание по экономическим вопросам

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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НОВО-ОГАРЕВО, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по экономическим вопросам.
В совещании принимают участие глава кабмина Михаил Мишустин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и другие члены правительства.
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Он отметил, что кабмин сейчас завершает работу над новыми нацпроектами.
"На ближайшем совете по стратегическому планированию мы рассмотрим подготовленные документы, обсудим их организационную, управленческую, финансовую часть. И отдельно оценим, как каждое решение, мероприятие, поправки в закон, выделяемые средства в конечном счете работают на достижение национальных целей развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭльвира Набиуллина
 
 
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