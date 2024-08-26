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Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 26.08.2024
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11:37 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/putin-1968469686.html
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 26.08.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:37
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
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Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
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Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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