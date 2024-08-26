https://ria.ru/20240826/putin-1968469686.html
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция - РИА Новости, 26.08.2024
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T11:37
2024-08-26T11:37
2024-08-26T11:37
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин на совещании по экономическим вопросам
Путин на совещании по экономическим вопросам
2024-08-26T11:37
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PT8M37S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Совещание Путина по экономическим вопросам. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.
2024-08-26T11:37
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PT8M37S
Президент России Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам.