https://ria.ru/20240826/pskov-1968596735.html
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии - РИА Новости, 26.08.2024
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии
Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:38
2024-08-26T18:38
2024-08-26T18:38
происшествия
германия
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968595824_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_048cb95aeb54f2f63ef24fc0d199a83a.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ФТС России. "Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный ввоз 21 золотого слитка высшей пробы. Стоимость партии превышает 90 миллионов рублей. Товар пытался провезти в автодоме 58-летний гражданин Германии. В ПТД он указал только транспортное средство", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что после сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты, а слитки меньшего размера нашли в багаже среди личных вещей. "Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968595824_106:0:1175:802_1920x0_80_0_0_3f4fdeefd31f3b574342b3f101e8666b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, германия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Германия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии
ФТС: в Пскове у гражданина ФРГ задержали золотые слитки на 90 миллионов рублей