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Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии - РИА Новости, 26.08.2024
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18:38 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pskov-1968596735.html
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии - РИА Новости, 26.08.2024
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии
Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T18:38
2024-08-26T18:38
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ФТС России. "Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный ввоз 21 золотого слитка высшей пробы. Стоимость партии превышает 90 миллионов рублей. Товар пытался провезти в автодоме 58-летний гражданин Германии. В ПТД он указал только транспортное средство", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что после сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты, а слитки меньшего размера нашли в багаже среди личных вещей. "Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
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происшествия, германия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Германия, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии

ФТС: в Пскове у гражданина ФРГ задержали золотые слитки на 90 миллионов рублей

© Фото : ФТС России/TelegramЗолотые слитки, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии
Золотые слитки, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : ФТС России/Telegram
Золотые слитки, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ФТС России.
"Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный ввоз 21 золотого слитка высшей пробы. Стоимость партии превышает 90 миллионов рублей. Товар пытался провезти в автодоме 58-летний гражданин Германии. В ПТД он указал только транспортное средство", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что после сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты, а слитки меньшего размера нашли в багаже среди личных вещей.
"Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
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