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Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии

Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии - РИА Новости, 26.08.2024

Псковские таможенники перехватили золотые слитки у гражданина Германии

Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T18:38

2024-08-26T18:38

2024-08-26T18:38

происшествия

германия

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Более 20 золотых слитков на 90 миллионов рублей, которые пытался перевезти в автодоме гражданин Германии, перехватили псковские таможенники, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ФТС России. "Таможенники совместно с сотрудниками ФСБ пресекли незаконный ввоз 21 золотого слитка высшей пробы. Стоимость партии превышает 90 миллионов рублей. Товар пытался провезти в автодоме 58-летний гражданин Германии. В ПТД он указал только транспортное средство", - говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что после сканирования машины с помощью ИДК инспекторы заметили металлические прямоугольные брикеты, а слитки меньшего размера нашли в багаже среди личных вещей. "Возбуждено уголовное дело. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.

https://ria.ru/20240711/fsb-1958902835.html

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происшествия, германия, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)