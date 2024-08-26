https://ria.ru/20240826/prosveschenie-1968498884.html
"Просвещение" осведомлено о возбуждении дела из-за цен на учебники
"Просвещение" осведомлено о возбуждении дела из-за цен на учебники - РИА Новости, 26.08.2024
"Просвещение" осведомлено о возбуждении дела из-за цен на учебники
Издательство "Просвещение" после возбуждения второго дела из-за высоких цен на учебники по истории пока не получало официальных документов из Федеральной... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T13:15
2024-08-26T13:15
2024-08-26T13:15
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
просвещение
происшествия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Издательство "Просвещение" после возбуждения второго дела из-за высоких цен на учебники по истории пока не получало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства. В понедельник ФАС возбудила второе дело в отношении издательства "Просвещение". Служба усматривает в деятельности компании признаки установления монопольно высоких цен на учебники по истории. "В "Просвещении" осведомлены о возбуждении ФАС России антимонопольного дела относительно государственных учебников по Истории для 10-11 классов. До настоящего времени никаких официальных документов из ФАС России в наш адрес не поступало. Материалы будут изучены самым внимательным образом, как только будут получены", - говорится в сообщении. В апреле ФАС возбудила в отношении издательства аналогичное дело по признакам установления монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии, русскому языку. В настоящий момент оно находится на рассмотрении.
https://ria.ru/20240815/uchebniki-1966432041.html
https://ria.ru/20240517/kravtsov-1946691180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), просвещение , происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Просвещение , Происшествия
"Просвещение" осведомлено о возбуждении дела из-за цен на учебники
"Просвещение" осведомлено об антимонопольном деле из-за высоких цен на учебники