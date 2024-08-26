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В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС - РИА Новости, 26.08.2024
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12:50 26.08.2024 (обновлено: 12:56 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/primore-1968492885.html
В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС
В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС - РИА Новости, 26.08.2024
В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС
Учёные в Приморье выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды, отобранных в дальневосточных морях в рамках экспедиции по мониторингу... РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T12:50
2024-08-26T12:56
курильские острова
фукусима-1
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Учёные в Приморье выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды, отобранных в дальневосточных морях в рамках экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима-1", сообщает Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН. В июне-июле состоялась научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС "Фукусима-1". Учёные взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях. "Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции НИС "Академик Опарин", показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института. Продолжит изучение последствий слива загрязненных вод с АЭС "Фукусима-1" новая научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на научно-исследовательском судне "Профессор Гагаринский", которая стартовала из Владивостока 24 августа, отмечают в институте. Как говорится в сообщении, задача новой экспедиции – более тщательное исследование акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, являющейся важнейшей рыболовной зоной России. "Экспедиция не только отберет пробы воды, морской биоты и донных отложений, но и проведет исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, изучит перенос океанских вод через пролив Курильской гряды, получит новые данные о процессах газообмена, биогеохимических характеристиках вод и их межгодовой изменчивости в связи с глобальным потеплением и возрастающей антропогенной нагрузкой", - уточнили в институте. Оператор АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html
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курильские острова, фукусима-1, владивосток
Курильские острова, Фукусима-1, Владивосток
В Приморье выявили превышение трития в воде после сбросов с японской АЭС

Ученые в Приморье выявили превышение трития в морях после сбросов с "Фукусимы-1"

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 авг – РИА Новости. Учёные в Приморье выявили повышенное содержание трития в пробах морской воды, отобранных в дальневосточных морях в рамках экспедиции по мониторингу радиологической безопасности после сбросов воды с японской АЭС "Фукусима-1", сообщает Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН.
В июне-июле состоялась научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами вод с АЭС "Фукусима-1". Учёные взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и президент Tokyo Electric Power Co Томоаки Кобаякава прибываю для осмотра поврежденной атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
МАГАТЭ оценило концентрацию трития в седьмой партии воды с АЭС "Фукусима-1"
28 июня, 13:48
"Лабораторные анализы первых проб воды, полученных в экспедиции НИС "Академик Опарин", показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио, чего следовало ожидать исходя из схемы течений в регионе, а также повышенное содержание трития в районе Южных Курильских островов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.
Продолжит изучение последствий слива загрязненных вод с АЭС "Фукусима-1" новая научная экспедиция Тихоокеанского океанологического института имени В. И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН на научно-исследовательском судне "Профессор Гагаринский", которая стартовала из Владивостока 24 августа, отмечают в институте.
Как говорится в сообщении, задача новой экспедиции – более тщательное исследование акватории Курильских островов и южной части Охотского моря, являющейся важнейшей рыболовной зоной России.
"Экспедиция не только отберет пробы воды, морской биоты и донных отложений, но и проведет исследование структуры течений и характера водообмена между Охотским морем и Тихим океаном, изучит перенос океанских вод через пролив Курильской гряды, получит новые данные о процессах газообмена, биогеохимических характеристиках вод и их межгодовой изменчивости в связи с глобальным потеплением и возрастающей антропогенной нагрузкой", - уточнили в институте.
Оператор АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
На АЭС "Фукусима-1" обнаружили утечку 25 тонн радиоактивной воды
16 августа, 12:44
 
Курильские островаФукусима-1Владивосток
 
 
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