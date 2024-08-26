Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к тюремному сроку и штрафу
Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к 12 годам тюрьмы и штрафу в 20 млн руб
© Фото : Администрация Старооскольского городского округа/ВКонтактеБывший глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко
Бывший глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима, его также оштрафовали на 20 миллионов рублей и запретили работать в органах власти в течение 10 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области.
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"Свердловский районный суд г. Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере)... Суд приговорил Сергиенко к 12 годам колонии строго режима, штрафу в 20 миллионов рублей и запрету на 10 лет работать в органах власти ", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что Сергиенко признали виновным в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. Взятки он брал в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года от руководителей двух коммерческих организаций за создание благоприятных условий для их бизнеса и общее покровительство. В частности, бывший чиновник получил право на долю в объекте незавершенного строительства площадью более 4 тысяч квадратных метров.
Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола в январе 2018 года и занимал его до декабря 2021 года.