https://ria.ru/20240826/prigovor-1968523602.html

Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к тюремному сроку и штрафу

Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к тюремному сроку и штрафу - РИА Новости, 26.08.2024

Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола к тюремному сроку и штрафу

Суд приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима, его также оштрафовали на... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T14:34

2024-08-26T14:34

2024-08-26T14:40

происшествия

старооскольский городской округ

белгородская область

белгород

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БЕЛГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Суд приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко к 12 годам колонии строгого режима, его также оштрафовали на 20 миллионов рублей и запретили работать в органах власти в течение 10 лет, сообщила пресс-служба прокуратуры Белгородской области. "Свердловский районный суд г. Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взяток в крупном и особо крупном размере)... Суд приговорил Сергиенко к 12 годам колонии строго режима, штрафу в 20 миллионов рублей и запрету на 10 лет работать в органах власти ", - говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что Сергиенко признали виновным в получении взяток на сумму более 31 миллиона рублей. Взятки он брал в период с декабря 2017 года по апрель 2021 года от руководителей двух коммерческих организаций за создание благоприятных условий для их бизнеса и общее покровительство. В частности, бывший чиновник получил право на долю в объекте незавершенного строительства площадью более 4 тысяч квадратных метров. Сергиенко был назначен на пост главы администрации Старого Оскола в январе 2018 года и занимал его до декабря 2021 года.

https://ria.ru/20240822/zhuravlev-1967755379.html

старооскольский городской округ

белгородская область

белгород

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происшествия, старооскольский городской округ, белгородская область, белгород