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СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года - РИА Новости, 27.08.2024
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23:59 26.08.2024 (обновлено: 00:01 27.08.2024)
https://ria.ru/20240826/pribyl-1968632919.html
СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года
СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года - РИА Новости, 27.08.2024
СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года
Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на... РИА Новости, 27.08.2024
2024-08-26T23:59
2024-08-27T00:01
экономика
сша
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на производство нового оружия на фоне растущей геополитической напряженности, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение анализ исследовательской группы Vertical Research Partners. Согласно исследованию, ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 миллиардов долларов, что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года. Пять крупнейших оборонных предприятий США, в соответствии с прогнозом, увеличат свою прибыль до 26 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. В Европе из предприятий в наибольшей степени выигрывают компании BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, чей совокупный свободный денежный поток в скором времени может возрасти более чем на 40%. Ключевыми стимулами для роста прибыли оборонных и аэрокосмических компаний, как следует из результатов исследования, остаются конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.
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экономика, сша, европа, украина, bae systems
Экономика, США, Европа, Украина, BAE Systems
СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года

FT: мировые оборонные компании получат рекордные доходы из-за роста госзаказов

© AP Photo / Matt RourkeНа заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
На заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© AP Photo / Matt Rourke
На заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на производство нового оружия на фоне растущей геополитической напряженности, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение анализ исследовательской группы Vertical Research Partners.
Согласно исследованию, ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 миллиардов долларов, что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года.
Пять крупнейших оборонных предприятий США, в соответствии с прогнозом, увеличат свою прибыль до 26 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. В Европе из предприятий в наибольшей степени выигрывают компании BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, чей совокупный свободный денежный поток в скором времени может возрасти более чем на 40%.
Ключевыми стимулами для роста прибыли оборонных и аэрокосмических компаний, как следует из результатов исследования, остаются конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.
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ЭкономикаСШАЕвропаУкраинаBAE Systems
 
 
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