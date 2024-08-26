https://ria.ru/20240826/pribyl-1968632919.html

СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года

СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года - РИА Новости, 27.08.2024

СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года

Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на... РИА Новости, 27.08.2024

2024-08-26T23:59

2024-08-26T23:59

2024-08-27T00:01

экономика

сша

европа

украина

bae systems

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на производство нового оружия на фоне растущей геополитической напряженности, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение анализ исследовательской группы Vertical Research Partners. Согласно исследованию, ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 миллиардов долларов, что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года. Пять крупнейших оборонных предприятий США, в соответствии с прогнозом, увеличат свою прибыль до 26 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. В Европе из предприятий в наибольшей степени выигрывают компании BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, чей совокупный свободный денежный поток в скором времени может возрасти более чем на 40%. Ключевыми стимулами для роста прибыли оборонных и аэрокосмических компаний, как следует из результатов исследования, остаются конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20240630/oruzhie-1956435952.html

сша

европа

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, европа, украина, bae systems