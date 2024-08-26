СМИ: оборонные подрядчики получат рекордную прибыль в следующие три года
FT: мировые оборонные компании получат рекордные доходы из-за роста госзаказов
© AP Photo / Matt RourkeНа заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
На заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Крупнейшие мировые компании оборонной и аэрокосмической отрасли в течение последующих трех лет получат рекордные доходы из-за резкого увеличения госзаказов на производство нового оружия на фоне растущей геополитической напряженности, пишет в понедельник газета Financial Times со ссылкой на поступивший в ее распоряжение анализ исследовательской группы Vertical Research Partners.
Согласно исследованию, ожидается, что свободный денежный поток 15 ведущих компаний в данных сферах к 2026 году возрастет до 52 миллиардов долларов, что почти вдвое больше их аналогичного совокупного показателя на конец 2021 года.
Пять крупнейших оборонных предприятий США, в соответствии с прогнозом, увеличат свою прибыль до 26 миллиардов долларов в течение следующих трех лет. В Европе из предприятий в наибольшей степени выигрывают компании BAE Systems, Rheinmetall и шведская Saab, чей совокупный свободный денежный поток в скором времени может возрасти более чем на 40%.
Ключевыми стимулами для роста прибыли оборонных и аэрокосмических компаний, как следует из результатов исследования, остаются конфликт на Украине и напряженность на Ближнем Востоке.
Германия одобрила экспорт оружия на рекордную сумму
30 июня, 12:53