https://ria.ru/20240826/pomosch-1968482874.html

Четыре "УАЗа" доставили из Новгородской области в зону СВО

Четыре "УАЗа" доставили из Новгородской области в зону СВО - РИА Новости, 26.08.2024

Четыре "УАЗа" доставили из Новгородской области в зону СВО

Четыре автомобиля УАЗ передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис... РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T12:19

2024-08-26T12:19

2024-08-26T12:20

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 авг - РИА Новости. Четыре автомобиля УАЗ передали жители Новгородской области в зону проведения специальной военной операции (СВО), сообщил местный предприниматель Денис Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он уточнил, что вернулся из очередной поездки, доставив автомобили вместе с гуманитарной помощью в зону СВО. В сборе груза участвовали жители из Пестовского и Хвойнинского округов Новгородской области, а также Вологодской. На этот раз поездка получилось самой долгой: за 9 дней проехали 7 тысяч километров, начиная с Херсона и Запорожья, заканчивая Курском. "Мы доставили на фронт сразу четыре автомобиля. На нашем производстве были восстановлены два автомобиля УАЗ - это "буханка" и Hunter. Также был передан еще один УАЗ "буханка", он был приобретен сразу в хорошем состоянии, поэтому сильное вмешательство в его работу не понадобилось. Четвертый автомобиль УАЗ Patriot нам пригнал мой товарищ из Устюжны, его нам пожертвовал коллектив сельхозпредприятия ООО "Жуковец", - рассказал Виноградов. Кроме того, в зону СВО были доставлены также две бани и печи для них, стройматериалы, бочки для воды, более 150 маскировочных сетей, два мотоцикла, колеса для машин. Были переданы и глушители для оружия, три дрона и много посылок.

https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, херсон, запорожье, сво, автомобили