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Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор - РИА Новости, 26.08.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:46 26.08.2024
https://ria.ru/20240826/pomosch-1968455501.html
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор - РИА Новости, 26.08.2024
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор
Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:46
2024-08-26T10:46
надежные люди
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Ярославский Народный фронт сообщил в своем Telegram-канале, что его активисты отправились в зону СВО с очередным грузом для земляков. "Артиллеристам из Толбухинского дивизиона везём долгожданный мини-экскаватор. Землеройная машина необходима для быстрого и безопасного обустройства огневых позиций. Купили и анализаторы дронов. Незаменимая вещь, работающая на сохранение жизней", - говорится в сообщении. Десантники из 299-го полка получат "Ниву" и новый внедорожный мотоцикл, тюнингованный под нужды военных. Одно из главных его преимуществ – прицеп для эвакуации раненых, а также для подвоза боеприпасов или какого-либо оборудования, отмечают в Народном фронте. "Также в составе груза – генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, "кикиморы", солёные огурчики и помидорки со вкусом домашнего тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что собрать средства на покупку экскаватора и мотоцикла удалось благодаря денежным переводам жителей региона в фонд "Всё для Победы!".
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html
ярославль
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ярославль, ярославская область
Надежные люди, Ярославль, Ярославская область
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор

Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор и анализаторы дронов

© Народный фронт | Ярославская область/TelegramМини-экскаватор в зону СВО из Ярославской области
Мини-экскаватор в зону СВО из Ярославской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Народный фронт | Ярославская область/Telegram
Мини-экскаватор в зону СВО из Ярославской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта.
Ярославский Народный фронт сообщил в своем Telegram-канале, что его активисты отправились в зону СВО с очередным грузом для земляков.
Строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО
22 августа, 12:13
"Артиллеристам из Толбухинского дивизиона везём долгожданный мини-экскаватор. Землеройная машина необходима для быстрого и безопасного обустройства огневых позиций. Купили и анализаторы дронов. Незаменимая вещь, работающая на сохранение жизней", - говорится в сообщении.
Десантники из 299-го полка получат "Ниву" и новый внедорожный мотоцикл, тюнингованный под нужды военных. Одно из главных его преимуществ – прицеп для эвакуации раненых, а также для подвоза боеприпасов или какого-либо оборудования, отмечают в Народном фронте.
"Также в составе груза – генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, "кикиморы", солёные огурчики и помидорки со вкусом домашнего тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собрать средства на покупку экскаватора и мотоцикла удалось благодаря денежным переводам жителей региона в фонд "Всё для Победы!".
Строительные материалы отправили из Чувашии участникам специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
Квадрокоптер, автомобили и стройматериалы отправили из Чувашии в зону СВО
22 августа, 12:13
 
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