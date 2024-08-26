https://ria.ru/20240826/pomosch-1968455501.html
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор - РИА Новости, 26.08.2024
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор
Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T10:46
2024-08-26T10:46
2024-08-26T10:46
надежные люди
ярославль
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Ярославский Народный фронт сообщил в своем Telegram-канале, что его активисты отправились в зону СВО с очередным грузом для земляков. "Артиллеристам из Толбухинского дивизиона везём долгожданный мини-экскаватор. Землеройная машина необходима для быстрого и безопасного обустройства огневых позиций. Купили и анализаторы дронов. Незаменимая вещь, работающая на сохранение жизней", - говорится в сообщении. Десантники из 299-го полка получат "Ниву" и новый внедорожный мотоцикл, тюнингованный под нужды военных. Одно из главных его преимуществ – прицеп для эвакуации раненых, а также для подвоза боеприпасов или какого-либо оборудования, отмечают в Народном фронте. "Также в составе груза – генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, "кикиморы", солёные огурчики и помидорки со вкусом домашнего тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что собрать средства на покупку экскаватора и мотоцикла удалось благодаря денежным переводам жителей региона в фонд "Всё для Победы!".
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html
https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html
ярославль
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославская область
Надежные люди, Ярославль, Ярославская область
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор
Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор и анализаторы дронов
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта.
Ярославский Народный фронт сообщил в своем Telegram-канале, что его активисты отправились в зону СВО с очередным грузом для земляков.
"Артиллеристам из Толбухинского дивизиона везём долгожданный мини-экскаватор. Землеройная машина необходима для быстрого и безопасного обустройства огневых позиций. Купили и анализаторы дронов. Незаменимая вещь, работающая на сохранение жизней", - говорится в сообщении.
Десантники из 299-го полка получат "Ниву" и новый внедорожный мотоцикл, тюнингованный под нужды военных. Одно из главных его преимуществ – прицеп для эвакуации раненых, а также для подвоза боеприпасов или какого-либо оборудования, отмечают в Народном фронте.
"Также в составе груза – генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, "кикиморы", солёные огурчики и помидорки со вкусом домашнего тепла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что собрать средства на покупку экскаватора и мотоцикла удалось благодаря денежным переводам жителей региона в фонд "Всё для Победы!".