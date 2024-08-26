https://ria.ru/20240826/pomosch-1968455501.html

Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор

Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор - РИА Новости, 26.08.2024

Из Ярославля в зону СВО отправили мини-экскаватор

Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T10:46

2024-08-26T10:46

2024-08-26T10:46

надежные люди

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Мини-экскаватор, анализаторы и маскировочные сети отправили в зону СВО из Ярославской области, сообщает ярославское региональное отделение Народного фронта. Ярославский Народный фронт сообщил в своем Telegram-канале, что его активисты отправились в зону СВО с очередным грузом для земляков. "Артиллеристам из Толбухинского дивизиона везём долгожданный мини-экскаватор. Землеройная машина необходима для быстрого и безопасного обустройства огневых позиций. Купили и анализаторы дронов. Незаменимая вещь, работающая на сохранение жизней", - говорится в сообщении. Десантники из 299-го полка получат "Ниву" и новый внедорожный мотоцикл, тюнингованный под нужды военных. Одно из главных его преимуществ – прицеп для эвакуации раненых, а также для подвоза боеприпасов или какого-либо оборудования, отмечают в Народном фронте. "Также в составе груза – генераторы, стройматериалы, маскировочные сети, "кикиморы", солёные огурчики и помидорки со вкусом домашнего тепла", - говорится в сообщении. Отмечается, что собрать средства на покупку экскаватора и мотоцикла удалось благодаря денежным переводам жителей региона в фонд "Всё для Победы!".

https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html

https://ria.ru/20240822/pomosch-1967753342.html

ярославль

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ярославль, ярославская область