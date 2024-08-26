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Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 26.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 26.08.2024 (обновлено: 09:55 26.08.2024)
https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 26.08.2024
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве
Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.08.2024
2024-08-26T09:46
2024-08-26T09:55
специальная военная операция на украине
полтава
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в место (в Полтаве - ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления", - заявил РИА Новости Лебедев.Он добавил, что ротации у ВСУ не будет еще долго.Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html
https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html
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полтава, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Вооруженные силы Украины, В мире
Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве

Подполье: ВС России ударили по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилетело в место (в Полтаве - ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления", - заявил РИА Новости Лебедев.
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Он добавил, что ротации у ВСУ не будет еще долго.
Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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