https://ria.ru/20240826/poltava-1968440718.html

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 26.08.2024

Подполье сообщило об ударе по ВСУ в Полтаве

Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 26.08.2024

2024-08-26T09:46

2024-08-26T09:46

2024-08-26T09:55

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ДОНЕЦК, 26 авг - РИА Новости. Удар нанесен по месту распределения подразделений ВСУ в Полтаве, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Прилетело в место (в Полтаве - ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления", - заявил РИА Новости Лебедев.Он добавил, что ротации у ВСУ не будет еще долго.Ранее глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин сообщал, что промышленный объект поврежден в Полтавской области на Украине после взрывов на фоне воздушной тревоги.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240826/polsha-1968440851.html

https://ria.ru/20240826/spetsoperatsiya-1968426797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

полтава, вооруженные силы украины, в мире